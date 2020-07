Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, får ikke mange roser for sig valg af favoritfodboldhold søndag aften.

Den erklærerede FCK-fan var til stede i Parken, da AGF kom, så og sejrede og sprang forbi FCK op på andenpladsen i Superligaen, og her bar har en FCK-trøje.

Det har han gjort mange gange før, og han er ikke bleg for at melde ud om sit forhold til hovedstadsklubben. Men søndag aften påpeger mange på sociale medier, at det næppe var det smarteste sted at gøre det.

For Jakob Ellemann-Jensen er opstillet i Aarhus.

Jakob Ellemann-Jensen i Parken søndag aften. Vis mere Jakob Ellemann-Jensen i Parken søndag aften.

Chefredaktør på Aarhus Stiftstidende, Jan Schouby, er ikke imponeret over Venstre-formanden.

'Når nu man er opstillet i Aarhus, så er det her måske ikke det smarteste træk. Mon ikke der er en spindoktor, der ku lære den store formand det,' skriver han.

På Twitter skriver Thomas Medom, byrådsmedlem for SF i Aarhus, at Jakob Ellemann-Jensen 'burde finde et andet sted at stille op til Folketinget'.

Her følger yderligere et udpluk af kommentarerne på Twitter og under Jan Schoubys Facebook-opslag. Her er der både kritik af Jakob Ellemann-Jensen, mens andre kalder det forfriskende.

'Jakob Ellemann-Jensen stiller op for Venstre i Aarhus og sidder i en FCK-tshirt. Hvad sker det?

'Kan ikke stemme på Venstre mere, når Jakob Ellemann kan sidde i en FCK-trøje mod byens hold.

'Hvis jeg boede i Østjylland ville dette være nok til, at jeg ikke kunne stemme på denne mand. Sorry, men så primitiv er jeg altså.'

'Nej, respekt for en politiker, som holder ved, selv når det går dårligt for det fodboldhold, som han holdet med.'

'Han er bare en kylling.'

'Sgu da bedre, manden er reel, det har jo knebet for en Venstre-formand tidligere.'

'Nej, det er vist ikke så smart, men det siger vist alt.'

'Man holdet med dem, man holder med. Jeg holder med GF og har gjort det i 40 år, men bor i København. Så dumme er vælgerne heller ikke i Århus.'

Jakob Ellemann-Jensen har i B.T. tidligere fortalt om sit forhold til FCK, når han er opstillet i Østjylland.

»Det gav mig lidt udfordringer, idet jeg er opstillet i Aarhus, og der blev jeg til et vælgermøde spurgt, om jeg holdt med ’De Hvii’e’, altså AGF, og jeg måtte lægge kortene på bordet og sige, jeg var og blev ved med at være FCK’er. Dertil blev der svaret: 'Ja, det er jo ikke så godt, men det havde trods alt været værre, hvis du var en overløber.' Jeg blev valgt i Aarhus i 2015 med 8.678 personlige stemmer – første gang i Odense i 2011 med 7.786 stemmer.«

I april blev der på Twitter delt er billede af Jakob Ellemann-Jensen fra et møde, hvor han sad i FCK-trøje.

Her forklarede han, at Morten Bødskov havde siddet og viftet med sin Brøndby-kop.

Han sad og flagrede med en kop fra @BrondbyIF Så måtte jeg løbe ind for at hente min @FCKobenhavn trøje... Ja, vi kommer ikke så meget ud, så.... — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) April 18, 2020

'Så måtte jeg løbe ind for at hente min FCK-trøje.'

B.T. har forsøgt at kontakte Venstres pressetjeneste søndag aften for en kommentar, men de var ikke til at træffe.