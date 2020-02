Superliga-klubben AaB har i optakten til forårssæsonen i den grad været udfordret.

Søndag fortsatte problemerne.

Således har det elendige vejr betydet, at søndagens træningskamp mod 1. divisionsklubben Vendsyssel FF er blevet aflyst.

»På grund af vejrsituationen i Vrå og for at opretholde den sportslige værdi af testkampen, der er AaB's generalprøve inden sæsonstarten på søndag, har klubberne i fællesskab besluttet at udskyde dagens planlagte testkamp til tirsdag,« skriver AaB på sin hjemmeside.

AaB's Jakob Ahlmann formanes af dommeren i Superliga-kampen mellem AaB og Hobro IK i Aalborg 1. december 2019.

AaB er netop hjemkommet fra en træningslejr i Spanien.

Her spillede man kun en enkelt kamp eftersom en aftalt dyst mod et hold fra den kinesiske Wuhan-region blev aflyst på grund af coronavirus-epidemien.

AaB spiller sin første kamp efter vinterpausen søndag 16. februar.

Her har man udebane mod Silkeborg IF.