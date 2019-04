Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt får på søndag sin ilddåb i det københavnske derby mellem Brøndby IF og FC København i ly af den store homofobi-debat.

»Jeg glæder mig. Det er en af min karrieres hidtil største og mest spændende opgaver. Så det bliver megafedt,« siger den 36-årige dommer til B.T., som siger, at han er klar til at skride ind over for eventuelle homofobiske tilråb:

»Der sker mange ting under en fodboldkamp på tilskuerpladserne. Og også mange ting, man som dommer ikke hører. Vi har jo headset på, så det kræves, at man har fokus mange steder. Selv har jeg aldrig oplevet, at tilskuerne har tirret spillerne med homofobiske sange, men det er noget, vi er opmærksomme på, og som vi har regler for.«

Op til kampen har debatten raset om, hvorvidt de danske fodboldtilskuere går for vidt, når de synger såvel racistiske som homofobiske sange, som det var tilfældet i Odense og Farum i weekenden, hvor FCK's Viktor Fischer var 'ofret', hvilket FCK-stjernen højlydt protesterede imod efterfølgende i et interview.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt i aktion i en superligakamp i sidste sæson mellem Hobro IK og FC Helsingør. Foto: Henning Bagger

Som følge af sagen hviler endnu flere øjne end normalt på søndagens brag i Brøndby. Derby-kampe er altid højspændte - og er betegnet som såkaldte højrisikokampe - men homofobi-sagen kan gøre opgøret endnu mere hidsigt.

Blandt andet vil der være fokus på, om der vil blive sunget homofobiske sange mod eksempelvis Viktor Fischer efter en uge, hvor stort set hele fodbolddanmark lige fra fanklubber over DBU til klubberne har sagt fra over for den slags opførsel på tribunerne.

Jørgen Daugbjerg Burchardt siger, at han kommer til at bruge en stor del af ugen på at forberede sig til sit første københavner-derby. Onsdag aften skal han mødes med DBU's lovansvarlige, Jan Carlsen, som er dommernes øverste lovfortolker.

De skal gennemgå eventuelle scenarier og lægge en dommerlinje for på søndag. Dette er ekstraordinært i forbindelse med denne kamp, efter at homofobi-debatten er blusset op, forklarer Daugbjerg Burchardt.

Viktor Fischer og homofobi er kommet i fokus. Foto: Henning Bagger

»Jeg bliver godt klædt på, særligt nu hvor jeg har fået lejlighed til at forberede mig ekstra godt efter alt det, der er sket med Viktor Fischer. Derudover drøfter jeg scenarier og retningslinjer med de ansvarlige omkring kampen, sikkerhedsfolk og DBU's sikkerhedsrepræsentant på kampdagen,« siger Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Han siger, at han klar til at afbryde kampen, hvis reglerne undervejs ikke bliver overholdt, og forklarer, hvilke muligheder han har for at skride ind over for homofobisk opførsel på tribunerne.

»Det europæiske fodboldforbund (Uefa, red.) har lige udsendt en e-mail, hvori de præciserer, hvordan vi dommere skal agere, hvis tilskuerne synger racistiske og homofobiske sange,« siger Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Step 1 er at stoppe spillet, hvorefter der kommer en meddelelse om den pågældende forseelse ud til publikum, forklarer han. Herefter genoptages spillet i håb om, at tilskuerne vælger at stoppe smædesangene.

Ved step 2 stoppes spillet igen, men der går hoveddommeren sammen med meddommerne 10-15 minutter i spillertunnelen for at tale situationen igennem med stadions sikkerhedsansvarlige.

»Vurderer vi her, at det er ansvarligt at genoptage kampen, kommer vi ud. Herefter skal balladen gerne stoppe, ellers iværksætter vi step 3, og så bliver der ikke spillet mere fodbold på det stadion den dag. Kort sagt: Jeg føler mig godt forberedt til søndagens kamp,« siger Jørgen Daugbjerg Burchardt, som én gang tidligere i sin fodboldkarriere har stoppet en fodboldkamp.

»Det var i Herning mellem FCM og OB. Her kom der så meget røg fra tilskuerpladserne, at det inde på banen var vanskeligt at se noget. Det var kampen, hvor Nicklas Helenius misbrugte et straffespark efter den pause, jeg indlagde i kampen,« siger Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Sidste år blev han i en kamp mellem AaB og FC Midtjylland spurgt af den nordjyske superligaklubs stopper Jores Okore, om han er racist. »Den sag blev lukket, inden vi forlod stadion. Okore og jeg fik nemlig en snak om sagen straks efter kampen i omklædningsrummet,« siger Jørgen Daugbjerg Burchardt.