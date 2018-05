Herning - lås døren i aften! Det kan blive voldsomt!

Marc Dal Hende blev mandag aften en vaskeægte guldhelt, da han scorede det eneste mål i FC Midtjyllands 1-0-sejr hjemme over AC Horsens. En sejr, der sikrede midtjyderne mesterskabet - for anden gang i den unge Herning-klubs historie.

Og Dal Hende var ikke i tvivl om, at triumfen skal skylles ned med en betragtelig portion alkohol i Hernings byliv denne mandag aften.

»Nu skal jeg være stiv. Det er helt sikkert. Herning skal bare smadres i aften. Det er fantastisk,« sagde matchvinderen til TV3 efter kampen.



Han kunne konstatere, at det på en håndfuld kampe lykkedes at indhente og overhale Brøndby, der for et par uger siden havde et fem points forspring i guldkampen.

»Vi stod for en lille uge siden i Brøndby og sagde alle sammen, at de ville få gummiben, og at vi ville tage det danske mesterskab. Hvad sagde vi!? Den er god nok.«



Dagens mål var i øvrigt Marc DAl Hendes 11. af slagsen i denne sæson. En stor bedrift for en venstreback.