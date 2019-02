Mark Strudal, der i 2016/17-sæsonen arbejdede som assistent under Alexander Zorniger, er bestemt ikke overrasket over mandagens fyring af den tyske træner i Brøndby.

»For mig kunne det godt være kommet allerede i december, og måske endda efter det glippede mesterskab. Det startede med et brag, og det ville også slutte med et brag,« siger Mark Strudal til B.T. Sport.

Gennem Brøndbys seneste kampe har Strudal set et Brøndby-mandskab, som han betegner som pacificerede. Det kulminerede med nederlaget til Esbjerg søndag.

»Da jeg så på spillerne efter Esbjerg-kampen, var der en kæmpe passivitet. Detroniserede spillere, der havde mistet troen på tingene. Det var ikke den sædvanlige ærgrelse over et nederlag. De var brugt op,« siger Strudal videre.

Han er faldet meget dybere end andre trænere, der også har måttet acceptere en fyreseddel i Brøndby. Men de har ikke forrådt Brøndbys dna. Det gjorde Zorniger. I den grad. Morten Bruun, fodboldekspert hos Eurosport

Også Eurosports fodboldekspert Morten Bruun stiller spørgsmålstegn ved timingen af Brøndbys opsigelse af Alexander Zorniger.

»Jeg troede i går aftes, at Zorniger ville få de sidste kampe i grundspillet. Det er sådan et klassisk eksempel på, at en klub dybest set ikke tror på sin træner, men alligevel tænker, at de lige vil se an, selvom det er stik mod alt, hvad de tror på.«

»De kunne lige så godt have fyret ham i december, for det er ikke den dårlige kamp mod Esbjerg, der gør det alene. Det er jo ikke fordi, at Brøndby ikke kan tabe en fodboldkamp, for det kan alle, men han har ikke haft lang snor i foråret,« siger Morten Bruun.

Mark Strudal kigger især på den meget omtalte ledelsesstil, som Zorniger har ført i Brøndby. Han forklarer, at Zorniger tidligt og offentligt har gjort det klart, at han ikke gik op i spillernes menneskelige relationer og forhold, og det har kostet ham i længden.

Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorninger med øjeblikkelig virkning. Pressemøde i Laudrup Lounge. Foto: Nils Meilvang Vis mere Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorninger med øjeblikkelig virkning. Pressemøde i Laudrup Lounge. Foto: Nils Meilvang

»Det er fair nok, hvis du skal have et job i kort tid, men det er også det, der gør, at du får kort levetid i det øjeblik, du møder modgang. Hvis man som spiller ikke bliver delagtiggjort og bare bliver set på som en kegle, så synes man ikke, man er en del af projektet.«

»I det øjeblik, det går galt, peger pilen kun på én, og det er ham (Alexander Zorniger, red.). For det er ham, der dikterer og gør alle ting, så der er ingen backup eller goodwill at hente nogen steder,« siger Mark Strudal.

Morten Bruun vil huske tilbage på Zorniger-æraen på to måder. Først og fremmest den fantastiske 17/18-sæson, der endte med en pokaltitel og det til sidst tabte mesterskab.

»Så synes jeg også, at faldet har været spektakulært. Da han begynder at kritisere klubbens talentudvikling og de danske spillere, der tror jeg enten, at han ikke er helt klar over, hvad Brøndbys grundpiller er,« siger han og tilføjer:

Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorninger med øjeblikkelig virkning. Pressemøde i Laudrup Lounge. Bagefter siger han farvel til alt og alle. Foto: Nils Meilvang Vis mere Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorninger med øjeblikkelig virkning. Pressemøde i Laudrup Lounge. Bagefter siger han farvel til alt og alle. Foto: Nils Meilvang

»Eller også giver han bare Fanden i det og nærmest beder om at blive fyret. Det har måske ikke gjort så ondt på fansene, men mere på folk internt i klubben, at det nærmest blev en halvtysk overbygning på alt det, der var Brøndby.«

»Han er faldet meget dybere end andre trænere, der også har måttet acceptere en fyreseddel i Brøndby. Eksempelvis Henrik Jensen, Auri Skarbalius og Thomas Frank, der godt nok ikke blev fyret, men forlod klubben på en speciel måde. Men de har ikke forrådt Brøndbys dna. Det gjorde Zorniger. I den grad.«

Brøndby har sat en deadline til onsdag, hvor de senest vil melde ud, hvem der kommer til at overtage trænersædet på kort sigt.

