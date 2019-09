Hvad er det, der sker i FCK?

En flyvende sæsonstart er blevet vendt til mere bekymrede miner hos de forsvarende mestre.

Efter at have sejret i de første syv Superliga-runder, som er en rekordbedrift, er det gået helt galt de sidste tre kampe, hvor det er blevet til nederlag mod Riga FC, AaB og Hobro IK.

B.T. Sport har spurgt fodboldeksperterne Niels Christian Frederiksen og Morten Bruun, hvor problemet ligger, og om FCK stadig er favoritter til at vinde mesterskabet.

Hvorfor er det gået, som det er for FCK de sidste tre kampe?

Morten Bruun, fodboldekspert på Discovery Networks:

»Jeg synes, det er et hold, der bærer præg af, at der har været for mange udskiftninger, men det har jo heller ikke været planen.«

»De skulle jo have stillet med Robert Skov, Jonas Wind og Dame N’Doye i går. Pieros Sotiriou har ikke international klasse, og han virker også helt drænet for selvtillid. Michael Santos er lidt svær at blive klog på, selvom han laver et godt mål i kampen mod Hobro. Så helt grundlæggende ligger deres problemer i offensiven.«

FC Københavns Pieros Sotiriou har brændt stor chance i 3F Superligakampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, søndag 1. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Københavns Pieros Sotiriou har brændt stor chance i 3F Superligakampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, søndag 1. september 2019. Foto: Henning Bagger

Niels Christian Frederiksen, fodboldekspert på TV3's kanaler:

»Jeg tror stadig, deres europæiske eventyr - eller mareridt - gnaver i dem og går dem på. Efter kampene mod Røde Stjerne ryger man ind i skader til Jonas Wind og Dame N’Doye, som er meget vigtige for dem. Det har været for meget for dem. Tag de to bedste ud på ethvert hold, og det gør ondt.«

»De har også set slidte ud og derfor lavet mange fejl og ikke været mental klar. Til sidst vil jeg mene, at de mangler noget kreativitet. Der skal komme noget mere fra midtbanen. Vi har ikke set meget til Zeca, og Fischer skal til at steppe op og vise mere. Han er i min bog den bedste spiller i Superligaen.«

Nu venter der en vigtig uge for FC København, hvor man møder FC Lugano i Europa League på torsdag og FC Midtjylland på søndag. Ståle Solbakken ved godt, at holdet ikke har spillet op til niveau, og at det bliver svært i Europa League, men også i Superligaen:

Victor Fischer skal til at vise noget mere, mener eksperterne. Foto: Henning Bagger Vis mere Victor Fischer skal til at vise noget mere, mener eksperterne. Foto: Henning Bagger

»I de seneste kampe har vi ikke været på det niveau, vi skal være på, og det skal vi få styr på inden torsdag.«

»Der er mange forklaringer og årsager til, at det har været en vanskelig periode for os og at der er udsving i vores præstationer, men det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal skabe resultater, og det mener jeg også, at vi har holdet til, selvom det bliver en udfordrende opgave at holde os til både europæisk og i Superligaen,« siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

De to fodboldeksperter mener også, at det ser svært ud for FCK i Superligaen lige nu.

Resultaterne betyder, at FC Midtjylland er fire point foran FCK i Superligaen. Er FCM favoritter til mesterskabet nu?

Morten Bruun: »FC Midtjylland er ikke favoritter, men der er ingen tvivl om, at de to holds formkurve peger hver deres vej, og jeg er spændt på at se, hvordan FCK håndterer det at være i Europa.«

»FC Midtjylland har lagt pres på FCK inden opgøret i Parken. Syv point ville alligevel være noget at komme bagud til et FC Midtjylland-hold, der har vundet deres sidste kampe ret suverænt. Så jeg er bekymret på FCK's vegne.«

Niels Christian Frederiksen: »FC Midtjylland må tage favoritværdigheden på sig. FCK har også det europæiske at forholde sig til, så lige nu ser jeg FCM som favoritter til mesterskabet. Det fungerer godt med Brian Priske som træner.«

FC København spiller mod FC Lugano i Parken kl. 18.55.