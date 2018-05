Sig 'FC København' og et billede af en skaldet, højtråbende nordmand vil straks dukke op på det indre lærred. Sådan har det været i flere sæsoner nu. FCK er Ståle Solbakken, og Ståle Solbakken er FCK.

Og nu har rivalerne fra Brøndby også fået en stærk mand i Ståle-klassen. Sig 'Brøndby' og de fleste vil instinktivt tænke på en hættetrøjeklædt tysker med korslagte arme. Alexander Zorniger har indtaget Vestegnen og Superligaen, og det kan ingen være i tvivl om.

Brøndby og FC København tørner søndag eftermiddag igen sammen i en kamp om fodboldmagten i den danske hovedstad. Men hvordan er magtforholdet egentlig mellem Superligaens to største trænerpersonligheder, Ståle Solbakken og Alexander Zorniger?

Det giver BTs fodboldkommentator, Søren Hanghøj Kristensen, fodboldekspert og tidligere superligaprofil Francis Dickoh og FC Helsingør-træner Christian Lønstrup herunder et bud på.

FRANCIS DICKOH:

Taktisk formåen

»Han er rigtig stærk, og han har i adskillige år vist, at han kan sætte sine hold taktisk op til både at vinde i Superligaen og i Europa. Den succes falder først og fremmest tilbage på Ståles taktiske evner. Han er én af de stærkeste, vi har, og han er ved at skabe et nyt hold med et nyt udtryk, så han er ikke låst fast.«

Karakter: 9/10

Lederegenskaber

»Ståle er den stærke mand i FC København. FCK er bygget helt op omkring hans måde at spille fodbold på. En situation som den med Santander og frisparket forleden er jeg sikker på, at Ståle nok skal sørge for ikke gentager sig. Der er kun én leder i FC København, og han hedder Ståle Solbakken.«

Karakter: 10/10

Kommunikation/presse

»Her synes jeg, at han mangler lidt. Hans meritter og position i ligaen burde resultere i lidt mere overskud. Når tingene ikke lige går hans vej, viser han sig ikke altid fra sin bedste side. Retorisk er han knivskarp, men han bruger det ikke altid, og han kan nogle gange godt fremstå fornærmet og uinteresseret.«

Karakter: 7/10

Indkøb

»Han har historisk vist sig som en god indkøber, men hvis vi kigger på den seneste tid, så har alle hans indkøb ikke slået til. Pavlovic og Matic har slet ikke slået til, og der har manglet alternativer i det centrale forsvar. Men han kan uden tvivl godt købe ind. Det beviser han med Fischer, Zeca og Robert Skov.«

Karakter: 8/10

Spillerudvikling

»Det er svært, for FC København køber som regel færdige spillere. Der er nogle spillere, der stagnerer. Peter Ankersen er endelig begyndt at vise noget igen efter at have været langt væk, og vi kender alle historien om Youssef Toutouh. Omvendt får han også løftet spillere som eksempelvis Zeca og Fischer i denne sæson.«

Karakter: 7/10

Resultater

»Ståle har været lokoføreren for flagskibet i Danmark. Og det har han gjort til perfektion stort set. De har ikke bare været med i den danske liga, men også i Europa. De har nogle økonomiske muskler, som bakker det hele op, men man ser også klubber med penge, som ikke leverer i Europa - for eksempel PSG.«

Karakter: 10/10

I alt: 51/60

SØREN HANGHØJ KRISTENSEN:

Taktisk formåen

»Ståle er meget afklaret om, hvad han vil – og hvad hans hold skal kunne. Han har også haft perioder, hvor han har famlet lidt, og hvor han for stædigt har holdt fast i konceptet uden de rette spillere. MEN når det er sagt, har han især i Europa bevist, at han rent taktisk kan bide skeer med de bedste.«

Karakter: 9/10



Lederegenskaber

»Ståle har altid haft en god og inspirerende mandskabsbehandling. Han ved, hvem der skal losses i røven, og hvem der har brug for lidt kærlighed. Men vi har også set revner i hans mandskabsbehandling i denne sæson. Det ændrer ikke på, at han er en kæmpe kalif i FC København. Ståle tegner klubben, og det skal FCK langt hen ad vejen være glade for.«

Karakter: 9/10

Kommunikation/presse

»Det kan godt være, at han provokerer, men han er sindssygt dygtig til at bruge pressen! Han får rusket op i sine spillere. Forskrækket dem. Rost dem. Han bruger pressen aktivt i forhold til de indre linjer - men også til at lægge pres på modstanderne og til at tage presset af sig selv. En mester i kommunikation.«

Karakter: 10/10



Indkøb

»De mange østeuropæiske indkøb giver ridser i lakken. Pavlovic er videre, Matic skal videre, og Lüftner og Vavro er vi stadig i tvivl om. På den anden side har Ståle historisk set vist sig som en fremragende indkøber, senest med indkøbene af Skov og Fischer. Der er perioder med tunnelsyn på et bestemt marked, og det har skadet. Men generelt set er han en dygtig købmand.«

Karakter: 9/10



Spillerudvikling

»Han skabte Thomas Delaney og forvandlede Daniel Amartey til Premier League-spiller. Ståle har bragt flere spillere fra hylde 3 til hylde 1. Men der er også eksempler på det modsatte. Kasper Kusk, Nikolaj Thomsen og Jan Gregus. Ståle er ikke en decideret talentudvikler, men det skal han nødvendigvis ikke i FCK, som skal vinde hver kamp i Superligaen og tage mesterskabet hvert år.«

Karakter: 8/10

Resultater

»Syv mesterskaber, fire pokaltitler og fire ture i Champions League, hvis jeg tæller rigtigt. Målt på resultater kan ingen måle sig med Ståle. Han er de senere års altoverskyggende vindertræner, og især FCKs europæiske kampagner er med til at gøre ham til en sand sværvægter. 10-tallet mangler på grund af enkelte udfald - blandt andet sidder resultaterne fra denne sæson friskt i erindringen.«

Karakter: 9/10

I alt: 54/60

CHRISTIAN LØNSTRUP:

Taktisk formåen

»Ståles udgangspunkt er anderledes, når han har været der over en længere periode. Klassisk 4-4-2 og prøver at få god balance med to store angribere med ok teknik. Ståle virker taktisk velfunderet, men der er ikke så meget nytænkning i ham. Men det virker godt, og han kan ændre taktik, hvis han vil.«

Karakter: 8/10

Lederegenskaber

»Jeg ved ikke, om han har lige så meget tjek på sin trup, som Zorniger. Der har han lidt udfordringer med nogle af de udenlandske spillere. Men Ståle er en stor leder og har været indbegrebet af FCK i mange år. Han er en af årsagerne til, at FCK har haft så meget succes i så mange år.«

Karakter: 9/10

Kommunikation/presse

»Han kan godt nogle gange fare lidt i flint, når han ikke får sine resultater hjem – men det er en helt naturlig reaktion. Han håndterer det fint, men det skal han også efter så mange år. Med presset, der følger med at være træner i FCK, så klarer han det godt.«

Karakter: 9/10

Indkøb

»Der er en forskel på de to trænere, hvor Ståle bruger rigtig mange penge og har hentet mange dyre spillere ind, som ikke altid har slået til i forhold til prisen. Pavlovic er sendt videre, og der sidder tit nogle af de stjerner på bænken. Men at hente Viktor Fischer og Robert Skov er også godt. Der er god forberedelse og scouting.«

Karakter: 7/10

Spillerudvikling

»Man kan altid drøfte, hvorfor det er, at nogle af de dyre spillere i FCK ikke indfrier forventningerne. I øjebliksbilledet er FCK nok efter Brøndby. Ståle har også udviklet mange, men man har solgt en del spillere, og det tager tid at bygge op. De er meget tætte på hinanden.«

Karakter: 8/10

Resultater

»Hvis jeg igen kigger på øjebliksbilledet gennem det seneste år, så må man jo sige, at FCK halter efter. Jeg synes, at FCK har haft et godt forår og vundet mange kampe. Det er klart, at ser vi i oversigtsbilledet er det pil op til Ståle og FCK, men henover det sidste år, så er Brøndby og Zorniger længere fremme.«

Karakter: 8/10

I alt: 49/60

FRANCIS DICKOH:



Taktisk formåen

»Hans indtog i ligaen var meget bombastisk, og han proklamerede, at han kun opererede med en 'plan A'. Men det er tydeligt, at han analyserer kampene, og der masser af nuancer i de forskellige kampe. Han læser modstanderen fantastisk. Brøndby arbejder og presser i dag som en enhed, og det er Zornigers fortjeneste.«

Karakter: 9/10

Lederegenskaber

»Det er Zornigers vej eller ingen vej. Det fortæller alle, der har været tæt på ham. Alt går igennem ham - de går ud på træningsbanen som et hold, og går ind igen som et hold. Ingen selvtræner under Zorniger. Han har selvfølgelig assistenter og fysiske trænere, men man har indtrykket af, at Zorniger har alle kasketter på.«

Karakter: 10/10

Kommunikation

»I forhold til Ståle giver Zorniger meget mere af sig selv. Også selv om han ikke altid er enig i dagsordenen. Han svarer altid fyldestgørende på spørgsmålene uden at virke fornærmet - han forsvarer bare helhjertet sin måde at tænke og spille fodbold på. Og han er dygtig til at formidle sine tanker.«

Karakter: 9/10

Indkøb

»Simon Tibbling er fantastisk set, og Lasse Vigen er også et godt køb. Jeg er lidt i tvivl om Anthony Jung, selv om han har været suveræn den seneste måneds tid - men svingende i længere tid. Men det er svært at være kritisk over for en trup, der kører med det pointsnit, Brøndby gør i år.«

Karakter: 9/10

Spillerudvikling

»Endnu en kategori, hvor Zorniger er stærk. Se på en spiller som Kasper Fisker. Han har altid været en stabil fodboldspiller på middelmådige hold, men er nu en totalt afgørende brik for Brøndby. Og se, hvordan har fået rejst Pukki, der var helt nede efter det kiksede skift til Panathinaikos. Og Kamil Wilczek og så videre.«

Karakter: 9/10

Resultater

»Zorniger er i starten af sin rejse med Brøndby. Det er klart, at han ikke har vundet så meget endnu. Det er blevet til en andenplads i pokalen og en sølvmedalje, og så har der været deltagelsen i Europa, som ikke er gået helt så godt. Han har stadig noget at bevise. Han får et 7-tal, men det kan være, at det bliver et 9-tal, når turneringen slutter, og han vinder the double.«

Karakter: 7/10

I alt: 53/60

SØREN HANGHØJ KRISTENSEN:

Taktisk formåen

»Han kom jo til Brøndby med den mest tydelige idé om, hvad han ville - og hvad han ikke ville. Den plan har han gennemført fra dag ét - TIL UG! Han har fået spillerne til at passe ind i sit system, hvor mange andre gør det omvendt. Det burde nærmest være umuligt at lave dette turnaround så hurtigt, men det har han gjort.«

Karakter: 10/10

Lederegenskaber

»Zorniger har fået gennemført sine ideer og fået spillerne til at arbejde absurd hårdt. De løber, kæmper og arbejder langt mere end spillerne i alle andre klubber. Det er tydeligt, at hans ord er lov. Men hvordan er han i modvind? Jeg har en tese om, at hans metoder kan blive problematiske den dag, hvor successen vender i Brøndby.«

Karakter: 9/10

Kommunikation/pressehåndtering

»De første måneder efter Zornigers ankomst til Danmark var det tydeligt, at han lige skulle føle den danske presse på tænderne. Det har han gjort nu. Han er til tider hård men også humoristisk, og han giver mere af sig selv. Det ligner, at han nyder det mere og bruger journalisterne til at få sine budskaber ud. Han haler ind på Ståle.«

Karakter: 8/10

Indkøb

»Hans fordel har været, at han altid har vidst præcist, hvilke spillere han har brug for. De skulle kunne løbe og presse. Spillerne ville ikke nødvendigvis være storspillere på andre superligahold, men de er skræddersyet til hans filosofi. Han kommer nok ikke til at lave mange storsalg, fordi spillerne er så specifikt castet til Zornigers Brøndby. Men en Hany Mukhtar trækker selvfølgelig gevaldigt op.«

Karakter: 9/10

Spillerudvikling

»Da Zorniger kom til, var spillere som Christian Nørgaard og Andrew Hjulsager uforløste talenter. Det ændrede sig, da tyskeren trådte ind ad døren. Han får det maksimale ud af typer med mere begrænset talent - eksempelvis Benedikt Röcker og Paulus Arajuuri. Et hår i suppen - Zorniger har endnu ikke forløst Jan Kliment, som han har haft store forventninger til.«

Karakter: 9/10

Resultater

»Hvordan kan en mand, der har brilleret og været suveræn i denne sæson kun få syv? For det har været dybt imponerende. Spørger du igen om et par uger vil karakteren også være højere, hvis Brøndby vinder mesterskabet og/eller pokalen. Indtil da er Zorniger trofæløs, og det trækker desværre ned. Det samme gør de manglende europæiske resultater.«

Karakter: 7/10

I ALT: 52/60

CHRISTIAN LØNSTRUP:

Taktisk formåen

»Alle kan vel se, at han har en plan med det, han laver. Han har vist evner på at gå over i en flad 4-4-2, når det er nødvendigt. Man er heller ikke i tvivl om, at spillerne forstår, hvad hans gameplan er. Det virker ret godt. Han virker også tydelig, med det han vil, når han sætter holdet op til kampene.«

Karakter: 7/10

Lederegenskaber

»Der virker han rigtig god. Der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Man kan altid diskutere, om man går den rigtige eller forkerte vej, men alle dem omkring går den vej, han gerne vil have. Det er ret væsentligt. Igen, spillerne er ikke i tvivl om, hvad han vil, og at han stiller krav, og det skal en god leder.«

Karakter: 9/10

Kommunikation/presse

»Han er meget levende, meget ærlig og autentisk, og det er noget, vi trænere går meget op i. Han viser god empati, når han bliver interviewet omkring de krav, han stiller til sine spillere. Der er han meget skarp og tydelig. Han er et rigtig godt ansigt udadtil.«

Karakter: 9/10

Indkøb

»Han har fået skabt den rigtige balance med de spillere, han har fået ind, og han får meget ud af dem. Jeg hæfter mig ved, at han har fået bragt spillere ind, som ikke er så kendte, og nok ikke har været så dyre heller. Anthony Jung, Röcker, Mukhtar. Han har fået god balance i tingene.«

Karakter: 8/10

Spillerudvikling

»Zorniger viser høj klasse. Det er som om, hans spillere vokser, og de skuffer ikke i forhold til omkostningerne. Han får det bedste ud af dem. Det er som om, de er på den rigtige vej op. Zorniger har fået holdet til at toppræstere gennem en lang periode.«

Karakter: 9/10

Resultater

»Lige nu er Brøndby helt unikke. De har ikke været uheldige, men de opsøger tingene. De har slet ikke tabt en kamp gennem en lang periode, så ser vi på de seneste resultater, så er Brøndby bedre. Jeg er meget imponeret over, hvad der er blevet præsteret af Zorniger og Brøndby.«

Karakter: 9/10

I alt: 51/60

Samlet vurdering:

Alexander Zorniger: 156/180

Ståle Solbakken: 154/180