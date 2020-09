Pione Sisto landede fredag aften i Københavns Lufthavn. Her fangede B.T. den danske stjernespiller.

Ganske som skrevet her på sitet tidligere fredag var fodboldspilleren Pione Sisto denne gang på et ganske almindeligt rutefly fra Portugal til Københavns lufthavn.

Her landede Pione Sisto fredag aften, efter han ifølge B.T.s oplysninger i formiddags sagde farvel til holdkammeraterne i den spanske klub Celta Vigo.

For nu skulle den danske landsholdsspiller angiveligt - og endeligt - være klar til at sætte sin underskrift på en aftale med FC Midtjylland i Superligaen.

Overfor B.T.s fotograf bekræftede Pione Sisto, at han kun var i København for en kort stund, da han skyndte sig videre til indenrigsområdet i lufthavnen, hvorfra han skulle med maskinen til Karup Lufthavn.

Herfra er der ikke langt til FC Midtjyllands hjemmebane i Herning, men om Pione Sisto skulle til lægetjek eller til møde med FCM står lige nu uvidst.

Pione Sisto var senest tæt på at skifte til FC København, men handlen blev kapret i sidste øjeblik, da FCM pludselig meldte sig på banen.

Det fik Sisto til at trække sig fra et aftalt lægetjek, og senere valgte FCK helt at afbryde forhandlingerne.

Herefter har FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen angiveligt sat sig for bordenden i forhandlingerne med Celta Vigo og Pione Sistos agent, Angelo Sisto.

Men tiden må nu vise, om det så lykkes denne gang.