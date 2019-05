Den belgiske topklub Genk er brændt varm på et af Superligaens varmeste salgsobjekter, FC Midtjyllands topscorer Paul Onuachu.

Nu forlyder det, at førerholdet i Belgien er klar til at afgive et nyt bud på på den lange angriber.

Genks tekniske direktør, Dimitri de Condé, har sammen med Filip Aerden fra Genk-ledelsen tidligere i denne uge været i Danmark til en snak om et eventuelt køb af Paul Onuachu. Det skriver den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Dette har B.T. fået bekræftet af kilder tæt på forløbet, der samtidig slår fast, at linjen til Belgien er brandvarm.

Het Laatste Nieuws skriver, at Genk vil byde fem millioner euro (37 millioner kroner, red.) for 24-årige Onuachu, som FC Midtjylland har meldt ud skal sælges i det kommende transfervindue.

Tilbage i januar var Genk også på banen i forhold til Onuachu. Dengang lagde Genk et bud på mellem fire og fem millioner euro på midtjydernes topscorer.

Dette bud afviste FCM. Ledelsen hos sidste sæsons superliga-vindere drømmer om at score i omegnen af 10 milioner euro for Onuachu, som i dette forår har fået debut - og scoret - for Nigerias landshold.

Bortset fra landsholdsopturen har Onuachus forårsform dog ikke været imponerende. I mesterskabsslutspillet er han dykket i niveau sammen med resten af holdet. Derfor er det nok sandsynligt, at FCM må slække på deres krav til en eventuelt købende klub.

Ifølge en anden belgisk avis, Het Belang Van Limburg, som følger Genk tæt, er der et helt andet scenarie i spil. Avisen skriver, at det er en mulighed, at Genks danske angriber Marcus Ingvartsen kan indgå i en eventuel Onuachu-handel.

FC Midtjylland deler ejer med den engelske Championship-klub Brentford FC i form af Matthew Benham. FCM-bestyrelsesformand Rasmus Ankersen er også sportsdirektør i Brentford FC.

Fra Belgien spekuleres der i, at Ingvartsen, som har haft en svær tid med manglende spilletid i Genk, skal sælges til Brentford FC, mens Genk så køber Onuachu som erstatning for den danske U21-landsholdsangriber. Ifølge B.T.s oplysninger er dette dog ikke en sandsynlig manøvre.

'Lange-Paul', der kom til FC Midtjyllands akademi i 2012 og som har kontraktudløb på heden i sommeren 2021, har i alt scoret 16 mål i denne sæson. B.T har været i kontakt med FCM, som ikke ønsker at kommentere.