Det kan fortsat blive bedre, men talentudviklingschefen i DBU, Flemming Berg, er overordnet set tilfreds.

Tilfreds med talentmassen i dansk fodbold.

»Danske talenter er robuste. Det er i hvert fald den opfattelse, vi har fra både ind- og udenlandske klubber. Særligt i udlandet, hvor talenterne ikke kræver meget arbejde. De tilpasser og vænner sig hurtigt til tingene. Herhjemme kan det selvfølgelig være svært at gå fra u-holdene til seniorholdene, men overordnet set synes vi, de er dygtige og klar til at spille, hvis de får chancen,« lyder den umiddelbare vurdering fra Flemming Berg.

Talentudviklingen i dansk fodbold er mandag blevet et brandvarmt emne, efter Brøndby-træner Alexander Zorniger kom med en skarp kritik af potentialet i den danske talentmasse.

Alexander Zorniger kom med en heftig kritik af den danske talentudvikling. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Alexander Zorniger kom med en heftig kritik af den danske talentudvikling. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi gav otte-ni af dem en chance for at være med i opstarten til sæsonen, og de syntes bare, at det var normalt. Mange unge danskere har ikke mentaliteten til at tage det næste skridt,« sagde Alexander Zorniger til TV3 Sport efter Brøndbys sejr over Hobro søndag aften.

Flemming Berg ønsker ikke at kommentere de konkrete udtalelser fra Alexander Zorniger, men vil til gengæld gerne tale om talentudviklingen i dansk fodbold generelt.

Her fortæller han, at han overordnet set er tilfreds, men erkender samtidig, at det kan blive meget bedre, end det er nu.

»Springet fra ung til senior kan være voldsomt, når du pludselig står i et senior-omklædningsrummet. Det er en helt anden verden omgivet af dygtige spillere, flere fra andre kulturer. Og det er klart, at det kan tage tid for dem at tilpasse sig,« mener Flemming Berg og fortsætter:

Joachim Andersen er én af de unge danskere, der optræder med stor succes i udlandet. Foto: Henning Bagger Vis mere Joachim Andersen er én af de unge danskere, der optræder med stor succes i udlandet. Foto: Henning Bagger

»Det er også noget, klubberne er opmærksomme på. Derfor skal klubberne og DBU også sørge for at følge spillernes udvikling og sætte dem i situationer, der kan virke udfordrende. Såsom at udfordre niveauet, spillet og ikke mindst deres mentalitet. Det er nemlig områder, hvor vi stadig kan hente en del og blive bedre.«

Flemming Berg peger på tre specifikke tiltag, der kunne realisere ovenstående.

Noget, som DBU, Divisionsforeningen og de danske klubber allerede er i gang med og samarbejder omkring.

»Først og fremmest har vi etableret en ny træningsturnering, hvor danske klubber spiller mod svenske, tyske og polske klubber. Her kan de få matchet den danske fodboldkultur ved at møde andre kulturer. I det nye licenssystem opereres der også med en 'Transitions-træner', hvis formål er at holde øje med spillere, så de får den bedst mulige overgang fra junior til senior - og dermed få behandlet de svære situationer, de må have været igennem, som man også skal igennem for at udvikle sig. Såsom dårlige indsatser eller begrænset spilletid.«

Mens er Robert Skov i øjeblikket et af de bedste eksempler på, at Danmark fortsat kan udvikle egne talenter til profiler. Foto: Ernst van Norde Vis mere Mens er Robert Skov i øjeblikket et af de bedste eksempler på, at Danmark fortsat kan udvikle egne talenter til profiler. Foto: Ernst van Norde

»Endelig arbejdes der også på, at danske hold får etableret nogle samarbejdsklubber. Det vil give spillere mulighed for længerevarende udenlandsophold i disse klubber, hvor de får chancen for at stå på egne ben i et andet miljø.«

Flemming Berg mener, at flere danske klubber gør det rigtig godt i produktionen af egne spillere. Klubber som FCN, FCK, FCM, Esbjerg og AaB er gode til at bruge flere unge og egenudviklede spillere.

Der er altså en udvikling i gang.

Det er positivt, men der er helt klart også plads til forbedringer, mener Flemming Berg.