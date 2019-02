For første gang siden Alexander Zorniger blev fyret, reagerer klubbens storaktionær Jan Bech Andersen.

»Det har været en svær uge for alle, og det har det også været for mig personligt, da Alexander sammen med Troels Bech med afstand har været de to vigtigste personer for mig, siden jeg involverede mig i Brøndby IF,« siger Jan Bech Andersen til klubbens hjemmeside.

Han takker tyskeren for at have rykket Brøndby IF sportsligt, og fyringen var en svær men nødvendig beslutning.

»Alexander fik mandat til at skabe forandring, da han kom til i 2016, og det har han om nogen været med til at skabe. Vores sportslige sektor har i dag et stærkt fundament, og resultaterne igennem de sidste par år taler for sig selv,« siger Jan Bech Andersen om Alexander Zorniger, der vandt sølv to år i træk med Brøndby.

Alexander Zorniger stillede sig op ved pressemødet og sagde farvel. Foto: Nils Meilvang Vis mere Alexander Zorniger stillede sig op ved pressemødet og sagde farvel. Foto: Nils Meilvang

Derudover sørgede han for klubbens første pokal i ti år, da det sidste sæson blev til en sejr i pokalturneringen.

»Derfor har denne uge også været meget vemodig for mig, og jeg har virkelig været ramt af, at vi som klub måtte træffe den beslutning. Men desværre – når man ikke ser målbare fremskridt og udvikling – er vi som klub og virksomhed nødt til at agere, så svært som det end måtte være,« siger Jan Bech Andersen om Zorniger, der fik fyresedlen mandag formiddag efter to en halv sæson i klubben.

Jan Bech Andersen understreger, at ambitionerne stadig er høje på Vestegnen. Også selvom der er blevet sagt farvel til træneren på et tidspunkt, hvor Brøndby stadig kæmper for at sikre sig en plads i top seks.

»Resultaterne kan svigte, men det gør vores ambitioner ikke. Vi har siden 2016 taget store skridt i den rigtige retning hvert år, både kommercielt og sportsligt, og det kommer vi også til i 2019. Vi går et spændende forår og sommer i møde. Og lad mig slå fast, vi har sagt farvel til en træner, men vi har ikke sagt farvel til strategi 6.4. Tværtimod. Vi er blevet bekræftet i, at strategien med at genfinde den offensive presfodbold er den helt rette for vores klub,« siger storaktionæren.

Martin Retov er midlertidig cheftræner i Brøndby. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Martin Retov er midlertidig cheftræner i Brøndby. Foto: Anders Kjærbye

Ligesom den midlertidige cheftræner Martin Retov tidligere har fortalt, nævner Jan Bech Andersen også, at det nu handler om at få glæde ind i spillertruppen.

Og så gælder det om at jagte top tre, som klubben gerne skal være i, når sæsonen er slut.

Samtidig understreger Jan Bech Andersen, at de blå-gule vil gøre alt for at komme i pokalfinalen igen i år - for tredje år i træk.

Brøndby møder torsdag i næste uge Vendsyssel FF i kvartfinalen i turneringen, men inden da venter et vigtigt Superliga-opgør på hjemmebane mod Randers FC søndag aften.