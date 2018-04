I klippet kan du se højdepunkterne fra fredagens opgør mellem AC Horsens og FC København.

Det vækker forargelse i FCK-lejren efter det brutale angreb på en FCK fanbus fredag middag.

Her ankom 50-70 Brøndby-fans pludseligt i biler ved Telia Parken og angreb en bus med cirka 20 tilhængere fra FC København på vej mod fredagens Superliga-kamp i Horsens.

Der blev kastet med brosten og cykler, ligesom der også udbrød regulære slåskampe mellem tilhængerne.

Efterfølgende endte fire personer på skadestuen, men ingen af dem er kommet alvorligt til skade, lyder det fra Københavns Politi til BT.

Det var også en information, der var noget frem til FCK-stjernen Viktor Fischer, der straks kvitterede med en flot gestus til de fire FC København-fans.

»Jeg har lige givet en trøje til de få der ligger på sygehuset. Det er rigtig skidte nyheder, men vi giver tilbage, så godt som vi kan mod Brøndby i næste uge – forhåbentlig med en sejr. Det tror jeg, er den allerbedste medicin til de her drenge, hvis de er i en stabil tilstand, som jeg i øvrigt, tror de er,« sagde en skuffet Fischer efter sejren i Horsens.

»Det er rigtig uheldige nyheder. Jeg håber bare, at de FCK-fans, der ligger på sygehuset, er stabile og kommer sig igen. Det er en ærgerlig ting, og ikke en god fankultur. Det er en for hård fankultur. Det vidner om det had, der er mellem klubberne, hvor Brøndby måske er ekstra opsat i år, fordi de spiller om guldet.«

Selvom Viktor Fischer på søndag blot skal spille sit tredje New Firm-derby, når FCK tager imod Brøndby i Parken, så kender han alligevel alt til hadet mellem to store fodboldrivaler fra sin tid i Ajax Amsterdam.



»Der var aldrig udebane fans mod Feyenoord, og det var også rigtig, rigtig ærgerligt. Man savnede sine fans på De Kuip (Feeynoords hjemmebane, red.), så lad os ikke håbe, vi får tilstande i Danmark, hvor vi skal til at give karantæne til fangrupper i flere år, fordi folk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi skal holde fodbold til det, det drejer sig om.«

En spiller der til gengæld har spillet mange derbyer mod Brøndby, er FCK-anfører William Kvist. Han er ligesom Fischer meget skuffet over nyheden.

»Det er jeg ked af, og det er voldsomt på mange måde. Vi vil jo grundlæggende gerne have mere ro på tingene frem for at det bluser op. Så det er en uheldig episode især lige op til et derby, hvor alle vil være nervøse for, at det ikke springer i luften.«

»Der skal være gang i den og vildskab til derbys, men vi skal have fundet en grænse, hvor der ikke bliver kastet rotter på banen og opstår slagskampe. Det klæder godt nok ikke nogen,« sagde Kvist.

FCK-manager Ståle Solbakken havde efter 3-2-sejren i Horsens endnu ikke hørt, om angrebet på fanbussen foran parken, men da han havde hørt detaljerne, var nordmanden ligesom sine spillere langt fra glad for, hvad det kan risikere at gøre ved kommende derbys mellem FCK og Brøndby.

»Det er kedeligt for fodbolden. Det har vi ikke brug for,« lød det kort og kontant fra Solbakken.

Københavns Politi kan ikke sige, om episoden vil få nogen konsekvenser for næste uges derby mellem FC København og Brøndby søndag den 6. maj i Parken. Det vil der blive kigget nærmere på i næste uge.

»Vi er dybt forargede over den adfærd, og det hører ingen steder hjemme. Det kommer meget bag på os, at det sker, efter vi ellers har haft en god dialog med fansene. Det strider lidt imod det hele, for vi troede, at vi havde fundet en god ordning, men det tyder det så ikke på,« sagde Michael Andersen, vagtchef ved Københavns Politi, tidligere på dagen til Ekstra Bladet.