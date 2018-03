Nyt stadion, profilsalg og 100-års-jubilæum.

Silkeborg IF er en af de mere stille eksistenser i Superligaen, men i det seneste år har der været godt gang i den hos Søhøjlandets største klub.

Det afspejler sig også i selskabet bag klubbens årsregnskab, som er præsenteret i dag med et tilfredsstilende resultat for ledelsen. Et overskud på 11 millioner kroner er en fremgang på 7,3 millioner kroner i forhold til året før, mens omsætningen er steget fra 61,2 millioner kroner til 95,9 millioner kroner.

Til gengæld har selve fodboldforretningen ikke kørt så godt i det forgange år. Underskuddet på fodbold lyder på 10,3 millioner kroner mod 10,8 millioner kroner året før.

»Isoleret set er det utilfredsstillende, men vi forventer et markant bedre resultat i 2018 hjulpet godt på vej af salget af Robert Skov til FC København,« siger Silkeborg IF-boss Kent Madsen om fodboldforretningens resultat til klubbens hjemmeside.

Om det overordnede resultat i selskabet bag Silkeborg IF, Silkeborg IF Invest A/S, siger han med mere tilfreds mine til klubbens hjemmeside:

»Det er et resultat, som vi er tilfredse med efter et meget travlt år. Vi har solgt byggeretterne til opførelse af et højhus på Papirfabrikken, vi købte i sommer Radisson Blu Papirfabrikken Hotel, vi har omlagt lånene i Papirfabrikken og vi er flyttet på JYSK park. Jeg forudser allerede nu, at vi i 2018 for første gang i selskabets historie runder 100 millionr kroner i omsætning.«

Kent Madsen fortsætter til Silkeborg Ifs hjemmeside:

»Og så har flytningen til JYSK park jo været en meget markant begivenhed efter 91 år med hjemmebane på Silkeborg Stadion, der i de sidste mange år hed Mascot Park. 2017 blev ganske enkelt et historisk år for selskabet, hvor moderforeningen Silkeborg Idrætsforening samtidig kunne fejre sit 100 års jubilæum.«

Forventningerne til 2018 er et overskud på mellem 8 og 12 mio. kr. før skat og dagsværdiregulering af selskabets investeringsejendomme, oplyser klubben.