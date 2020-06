»Man må tage nogle tæsk en gang imellem, hvis man har været for fræk eller sat barren for højt,« sagde FC Nordsjælland-træneren Flemming Pedersen efter nederlaget til FC Midtjylland.

»Men hellere sætte den for højt end for lavt.«

Hans svar henviser til en ganske opsigtsvækkende udtalelse, træneren gav i sidste uge. Her sammenlignede han spilleren Kamal-Deen Sulemana med superstjernen Neymar.

Men han står ved hvert et ord.

Jo, jeg satte ham da under pres med den udtalelse. Flemming Pedersen om den famøse Neymar-udtalelse

»Jeg står fuldt og fast ved det,« forklarer Flemming Pedersen om spilleren, der leverede en anonym indsats i kampen mod FC Midtjylland.

»Kamal er ikke på det niveau, som Neymar var på, da han var 18. Han har nogle af de samme ting, noget adræthed. Men spilforståelsen skal komme, han skal lære det europæiske spil at kende først. Der er et stykke vej endnu.«

Det var efter kampen mod Silkeborg i den forgangne uge, hvor den purunge FC Nordsjælland-spiller scorede et smukt slalom-mål, at Flemming Pedersen sammenlignede ham med historiens dyreste fodboldspiller.

Faktisk havde han slet ikke 'advaret' Sulemana om udtalelsen på forhånd, så han måtte trække offensivspilleren til side dagen efter.

FC Nordsjællands Kamaldeen Sulemana har scoret til 2-0 i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod FC Nordsjælland på Jysk Park i Silkeborg, 29. maj 2020.

»Man kan ikke sige sådan noget om alle spillere. Men han hviler så meget i sig selv og har den rigtig gode arrogance. Han svarede egentlig bare: ‘Det er fint’. Så forklarede jeg ham, hvorfor jeg gjorde det,« fortæller Flemming Pedersen.

Og så kom han tilbage til det her med at sætte barren for højt.

»Jo, jeg satte ham da under pres med den udtalelse. Der er ikke det store yderpres på FCN i forhold til andre danske klubber, men så må vi skabe en anden form for pres. Sætter vi ikke barren højt, har vi ingen forventninger, så kommer vi ingen steder.«

Faktisk havde træneren også sin egen lille teori om, hvordan Sulemana ville reagere på den voldsomme ros.

»Jeg tænkte, at han måske ikke ville præstere maksimalt i dag som var den næste kamp. Vi havde dog forventet, at han ville præstere bedre, men sådan var det for hele holdet jo. Nu må vi kigge på, hvad han kan lære af det. Men vi facer det. Der er ingen berøringsangst.«