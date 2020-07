Da AGF-spillerne søndag aften kunne modtage de første medaljer i 23 år, skabte det stor jubel i Aarhus efter kampen.

På trods af corona-retningslinjer og særligt oprettede hotspots kunne de jublende AGF-tilhængere ikke holde sig fra spontant at mødes i stort antal på byens rådhusplads.

Ifølge politiets vurdering var godt 1.000 mennesker i løbet af aftenen forsamlet på Rådhuspladsen i Aarhus. Noget, der skaber ærgrelse hos Østjyllands Politi dagen derpå.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at så mange ikke vælger at efterleve restriktionerne, men i stedet vælger at forsamle sig,« siger Martin Løye, politiinspektør ved Østjyllands Politi.

De jublende AGF-fans forsamlede sig efter kampen på Rådhuspladsen i Aarhus, hvor klubbens første medalje i 23 år blev fejret i stor stil på trods af forsamlingsforbud og corona-restriktioner. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere De jublende AGF-fans forsamlede sig efter kampen på Rådhuspladsen i Aarhus, hvor klubbens første medalje i 23 år blev fejret i stor stil på trods af forsamlingsforbud og corona-restriktioner. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Selvom forsamlingsforbuddet på maksimalt 100 personer blev overtrådt, så valgte politiet dog ikke at tvinge den festende forsamling til at opløse sig selv.

»Vi vurderede, at det ville kræve meget magtanvendelse at få opløst flokken, og det ville være uforholdsmæssigt at rydde pladsen,« siger Martin Løye og fortsætter:

»Så vi opfordrede i stedet folk til at fordele sig i mindre grupper, og så spærrede vi vejen af ned til Rådshuspladsen.«

Politiinspektøren fortæller, at man i løbet af den efterfølgende halvanden times tid fik sendt de glade fodboldfans videre ud i Aarhus i grupper på under 100 personer.

Østjyllands Politi vurderer, at tæt på 1.000 mennesker var forsamlet på Rådhuspladsen i Aarhus søndag aften. De nuværende retningslinjer siger, at der ikke må være mere end 100 mennesker forsamlet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Østjyllands Politi vurderer, at tæt på 1.000 mennesker var forsamlet på Rådhuspladsen i Aarhus søndag aften. De nuværende retningslinjer siger, at der ikke må være mere end 100 mennesker forsamlet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Inden søndagens kamp, der potentielt kunne have givet AGF sølvmedaljer om halsen, var der rundt om i byen oprettet fem hotspots, der skulle modvirke at for mange fans stimlede sammen i byen.

Østjyllands Politi oplyser, at søndagens kamp og de dertilhørende festligheder overordnet set forløb roligt og tilfredsstillende, hvor kun ganske få overtrædelser er registreret mandag formiddag.

»Der er to overtrædelser for ordensbekendtgørelsen, én overtrædelse for brugen af pyroteknik, og så var den en enkelt overtrædelse med en baneløber,« siger Martin Løye.

Politiinspektøren oplyser dog, at man forventer at kunne registrere flere overtrædelser fra søndagens festligheder, når politiet får opgjort rapporterne.

Også på Ceres Park i Aarhus var stemningen høj, efter bronzemedaljerne var blevet uddelt. Det er første medalje i 23 år til AGF. Det blev til bronze, efter det søndag blev til et 0-1-nederlag til Brøndby i sidste runde af mesterskabsspillet. FCK vandt, AGF tabte, og så endte det med sølvfest i Parken, da anden- og tredjepladsen i Superligaen søndag var på spil i sæsonens sidste runde. Foto: Bo Amstrup Vis mere Også på Ceres Park i Aarhus var stemningen høj, efter bronzemedaljerne var blevet uddelt. Det er første medalje i 23 år til AGF. Det blev til bronze, efter det søndag blev til et 0-1-nederlag til Brøndby i sidste runde af mesterskabsspillet. FCK vandt, AGF tabte, og så endte det med sølvfest i Parken, da anden- og tredjepladsen i Superligaen søndag var på spil i sæsonens sidste runde. Foto: Bo Amstrup

Søndagens kamp i Aarhus endte med et 0-1 nederlag til Brøndby IF, hvorfor AGF altså måtte nøjes med Superligaens tredjeplads og de dertilhørende bronzemedaljer.