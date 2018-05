Warszawa. Brøndbys brandvarme polske angriber, Kamil Wilczek, kan fortsat drømme om at være deltager i sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Fredag er han blevet udtaget som en af 35 spillere i Polens bruttotrup til slutrunden.

Dermed belønner landstræner Adam Nowalka Brøndby-spilleren for den stigende formkurve i foråret.

Alene i mesterskabsspillet har Wilczek scoret otte gange i de seks kampe, som han har deltaget i.

Den bedrift toppede han torsdag, hvor han med to mål blev Brøndbys helt store helt, da klubben med en 3-1-sejr over Silkeborg hentede den første pokaltitel i ti år.

Tidligere har Brøndby-træner Alexander Zorniger også givet udtryk for, at VM-chancen har fået Kamil Wilczek til at præstere bedre end tidligere.

»Han har lavet en målrettet plan for sig selv for at komme med til VM. Det er hans motivation lige nu. Han har lagt en klar plan for sig selv, for at få muligheden for at komme med til VM.«

»Man kan ikke overse i Polen, hvad han præsterer lige nu,« sagde Zorniger 29. april efter Brøndbys 3-1-sejr over FC Nordsjælland.

Selv om Wilczek er med i Polens bruttotrup, kan det blive svært for ham at blive blandt de 23 spillere, som skal med Polen til slutrunden.

Polen spiller oftest kun med en central angriber, og her råder nationen blandt andre over Bayern Münchens Robert Lewandowski, Napolis Arkadiusz Milik og Anderlechts Lukasz Teodorczyk.

