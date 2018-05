Det vilde drama mellem Horsens og Brøndby fik et dramatisk efterspil, da en række Brøndby-fans var rasende over 2-2-resultatet, som meget vel kan koste klubben det danske mesterskab.

De mest frustrerede Brøndby-fans forsøgte at tvinge sig adgang til på banen for at tale et par alvorsord med spillerne - og udviste i det hele taget en meget aggressiv adfærd.

Brøndby-træner Alexander Zorniger forstår godt skuffelsen, men han ville ikke acceptere den hadske attitude, som han så hos en række fans.

»Jeg forstår totalt fansenes skuffelse. Men måske de skulle tænke over, hvad spillerne har gjort i denne sæson, og så kan vi finde hinanden igen.«

»Det er deres ret at være skuffede. Men rent had mod deres hold, der som minimium bliver nummer to og har vundet pokalturneringen... Der er stor forskel,« sagde Zorniger efter kampen til TV3+.

Mens skuffelsen var massiv hos både fans og spillere, valgte Zorniger den mere nøgterne tilgang til tingene, og han fokuserer i stedet på, at guldet stadig kan lande i Brøndby, hvis FCM smider point mod Horsens i sidste runde, og Brøndby selv vinder deres kamp over AaB.

»De er totalt skuffede (spillerne, red.). Men vi har et skud mere i næste uge. Vi vil give alt. Der er stadig gang i sæsonen. Det er ikke slut,« sagde Zorniger til TV3+.