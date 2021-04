AC Horsens rykker ud af Superligaen efter 3-3 hjemme mod Vejle Boldklub.

Det står klart, efter hjemmeholdet endte med at smide en 3-0-føring væk i de døende minutter af opgøret.

Horsens kunne nemlig ikke tåle at tabe point, men længe så det faktisk ud til, at de hjemme på Casa Arena i hvert fald ville udskyde nedrykningen en smule.

Men så faldt det hele fra hinanden for hjemmeholdet.

For et vildt comeback og en udligning af Vejle kort inden slutfløjt gør i stedet, at den nu kommende 1. divisionsklub ikke længere kan redde sig en ny sæson i Superligaen.

Dermed skal Den Gule Fare en tur ned i landets næstbedste række.

Tilskuerne på Casa Arena var fredag vidne til et gigantisk drama, hvor VAR endnu en gang fik en hovedrolle.

Efter 52 minutter var AC Horsens foran 3-0, men Vejle satte en fornem slutspurt ind og smækkede tre gange bolden i mål i kampens afslutning.

Indskiftede German Onugkha stod bag alle Vejles scoringer. Den sidste satte han ind i det sidste minut af den ordinære spilletid.

Der er 13 point op til netop Vejle på den tiendeplads, der ville have sikret Horsens en sæson mere i Superligaen.

Vejle sikrede sig derimod et vigtigt point i kampen om at undgå nedrykning.

AC Horsens har været i Superligaen siden 2016.