Søndag er NordicBet Ligaen blevet afgjort, og mandag bliver vi både klogere på, hvem der løber med det danske mesterskab, og hvem fra Superligaen, der ender i de knap så spændende nedrykningskampe,

Og hvis spændingen i den sidste runde af den næstbedste række bliver en indikator for, hvad vi kan forvente på en stor Superliga-mandag, så har vi noget at glæde os til.

Vejle sikrede sig den direkte oprykning til Superligaen, da de ude slog Thisted med 2-0.

Esbjerg bliver nummer to i NordicBet Ligaen, da de - med Vejles sejr - ikke havde noget at spille for i deres kamp mod HB Køge, der endte 0-0. Esbjerg kan nu se frem til at møde vinderen af opgøret mellem Silkeborg-Helsingør, der spiller klokken 16 mandag. Taberen af Silkeborg-Helsingør tager den direkte tur ned i første division.

Kampen om tredjepladsen i NordicBet Ligaen endte med af blive søndagens helt store spændingsmoment. Viborg lå før kampen på nummer tre - á point med Vendsyssel, men med en bedre målscore. Helt præcist et mål bedre. HB Køge kunne også matematisk nå tredjepladsen, de skulle bruge en sejr, som du allerede nu ved, de ikke fik.

Viborg var på sikkert på vej mod tredjepladsen, da de først 2-0 mod Brabrand efter en times spil. Samtidigt var Vendsyssel kun på 1-1. Men i løbet af to minutter kom Vendsyssel foran, mens Brabrand lynhurtigt kom på 2-2.

Fem minutter før tid kom Vendsyssel på 3-1, og så skulle Viborg ikke bare vinde. De skulle vinde med to mål. Med tre minutter igen sendte Mikkel Vestergaard Viborg på sejrskurs med sin scoring til 3-2, men i jagten indkasserede de selv et mål. 3-3 og Vendsyssel snupper den sidste playoff-plads om oprykning til Superligaen.

De to opgør bliver altså:

Esbjerg - Silkeborg/Helsingør

Vendsyssel - Randers/Lyngby

Begge de to opgør bliver spillet torsdag den 24. maj med returopgør søndag den 27. maj. Begge nuværende Superliga-hold kommer til at slutte på hjemmebane.

Du kan følge alle de i alt fire kampe om op- og nedrykning her på bt.dk, hvor du mandag den helt store Superliga-dag med fem kampe her på siden!