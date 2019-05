Kontroversielle domme og deciderede fejlkendelser har der været mange af i denne sæson af Superligaen.

Det har gang på gang fået spillere, fans og meningsdannere til at råbe efter VAR, der skal hjælpe de til tider udskældte dommere.

Senest var det dommer Mads Kristoffer Kristoffersen, der i søndagens derby overså, at Robert Skov ramte bolden to gange, inden den gik i mål. Noget han efterfølgende selv kaldte dårligt dommerarbejde.

Her forklarede han også, at VAR var det eneste, der kunne have hjulpet ham i den situation.

Mads Kristoffer Kristoffersen havde nok at se til under søndagens derby. Her er det Brøndby, der protesterer over Robert Skovs straffespark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mads Kristoffer Kristoffersen havde nok at se til under søndagens derby. Her er det Brøndby, der protesterer over Robert Skovs straffespark. Foto: Liselotte Sabroe

»Det ben, der vender ud mod linjedommeren, er det, han rammer med. Linjedommeren havde heller ikke kunnet se det. Det eneste, der kunne have hjulpet, er VAR,« sagde han til 3+.

Og det rejser så spørgsmålet om og eventuelt hvornår videohjælpen bliver en fast del af den danske Superliga.

B.T. har spurgt Claus Thomsen, der er direktør for Divisionsforeningen:

»Det er noget, vi er i gang med at kigge på nu og her. Det koster en masse penge, og det er dyrt. Og derfor skal man tage stilling til, om det er der, man får mest for pengene. Kigger man på erfaringer fra udlandet, så ligger prisen i omegnen af 10 millioner kroner om året,« fortæller han.

Video Assistant Referee - bedre kendt som VAR - kan tidligst blive aktuelt i den danske Superliga fra sæsonen 2020/2021. Det tager nemlig knap et år at implementere VAR, og derfor arbejdes der lige nu med en deadline hos Divisionforeningen.

Men vil klubberne betale for det her?

»Vi er lige nu i gang med at finde ud af, om det er noget, klubberne vil betale for. Og så kommer de til at tage en beslutning om, hvorvidt de synes det er en fornuftig investering eller ej. Det kommer vi til at diskutere den kommende tid, og vi har et endeligt svar senest i starten af efteråret,« siger Claus Thomsen.

Søndagens derby endte som bekendt med en 3-2 sejr til FC København, der dermed også sikrede sig sit 13. danske mesterskab.

Det blev senere fejret på den eksklusive natklub ARCH i Indre København. Og hvordan det gik, kan du læse mere om lige her.