Vendsyssel FF har fundet sin nye sportsdirektør efter Glen Riddersholms hurtige og overraskende exit kort før jul.

Valget er faldet på Ole Nielsen, som kommer til oprykkerklubben med 10 års erfaring fra Superligaen fra klubber som Sønderjyske, Viborg FF og Randers FC.

»Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet som Ole Nielsen til stillingen som sportsdirektør. Ole kommer med mange års erfaring fra Superligaen, og har et særdeles godt netværk nationalt som internationalt. Hertil kommer en stor fodboldfaglighed, samt en flot track-record fra blandt andet sit tidligere job i Sønderjyske,« udtaler bestyrelsesformand Jacob Andersen til Vendsyssel FF's hjemmeside.

Den nye sportsdirektør siger, at han glæder sig til at sætte sig til rette i det nordjyske, og starter i jobbet med det samme.

»Jeg glæder mig rigtig meget til opgaven og til at komme i gang igen, efter jeg stoppede i Randers FC. Vendsyssel FF har udviklet sig enormt meget de seneste år, og er klub som hele tiden er under udvikling, med en ambitiøs aktionærkreds i ryggen. Hertil kommer også, at der er tale om et lokalt projekt, hvilket jeg som nordjyde er stolt over at blive en del af,« siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Glen Riddersholm nåede kun at være ansat som sportsdirektør i Vendsyssel FF i 49 dage, da han inden jul sagde op for at blive cheftræner hos superliga-konkurrenterne Sønderjyske.

I Vendsyssel-ledelsen var skuffelsen stor, da klubben havde været glade for at fingrene i Riddersholm som erstartning for Mogen Krogh, der overraskende havde valgt at stoppe af personlige årsager. Nu ser klubben og den nye sportsdirektør fremad mod et forår, hvor målet er overlevelse i landets bedste række.

»Der venter os et utroligt spændende forår, hvor det altoverskyggende mål naturligvis er at forblive i Superligaen. Min opgave på den korte bane et at få styrket truppen, således vi på bedst muligt vis kan opnå vores mål,« siger Ole Nielsen.