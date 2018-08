Sivert Heltne Nilsens skifte fra Brann til AC Horsens er ikke ligefrem foregået i ro og mag.

Senest lød det, at det at transferen skal undersøges af det norske fodboldforbund, fordi Branns sportsdirektør, Rune Soltvedt, har sagt til det norske avis VG, at han ville lade Sivert Heltne Nilsen gå, når der kom et tilbud.

Dog kan det være ulovligt at indgå sådan en aftale i norsk fodbold, hvor der i reglerne står, at alle aftaler skal være skriftlige og indgå som en del af den officielle kontrakt.

Det eneste, vi kan forholde os til, er, at vi som klub for det første har skabt gode resultater de senere år, og vi har solgt mange spillere. Så vi er en klub, hvor spillere kan komme videre fra. Det er sådan set det, det drejer sig om for os Bo Henriksen, manager i AC Horsens

I Horsens regner manager Bo Henriksen dog på ingen måde ikke med, at det er en sag, der kan ende med at ramme Superliga-klubben.

»Nej, det kan jeg overhovedet ikke forestille mig,« siger han til B.T. Sport.

Sagen om det mulige regelbrud er dog ikke det eneste, der har fyldt i de norske medier. For flere i Brann - herunder bestyrelsesmedlemmet Gjert Moldestad - har efter skiftet udtrykt manglende forståelse for valget af AC Horsens med argumentet om, at det jo 'ikke er F.C. København'.

Det sagde Moldestad til VG, efter skiftet blev en realitet

Men sådan en udmelding rører ikke Bo Henriksen, der har sikret sig midtbanespilleren på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023.

»Det er jeg ligeglad med. Det har ingen betydning for mig. Folk må sige, hvad de vil. Vi ved, hvad der er rigtigt eller forkert, og hvad vi står for,« siger Bo Henriksen, der dog ikke på den måde ønsker at lave 'kampagne' for det ene eller andet hold.

Bo Henriksen er glad for, at Horsens har kunnet tiltrække en profil som Sivert Nilsen. Foto: Claus Fisker

»Det eneste, vi kan forholde os til, er, at vi som klub for det første har skabt gode resultater de senere år, og vi har solgt mange spillere. Så vi er en klub, hvor spillere kan komme videre fra. Det er sådan set det, det drejer sig om for os. At blive attraktive for spillerne, og nu begynder vi at blive det, fordi vi kan se, at det er et godt miljø og en god kultur. Det er et sted, du får lov at have drømme. Det vil sige, at hvis man gør det rigtig godt, får man lov at komme videre. Der er mange steder i denne her fodboldverden, hvor man ikke får lov at komme videre. Man bliver stoppet af klubber og så videre. Det er ikke vanen i Horsens. Vi vil gerne være et sted, hvor folk kan blive solgt videre fra, en klub. hvor folk kan udvikle sig i og få opfyldt deres drømme. Det er det, vi som klub skal stå for,« siger Bo Henriksen, der er glad for, det lykkedes for Horsens at lokke Sivert Heltne Nilsen til.

Sivert Heltne Nilsen overværede kampen mellem Sønderjyske og AC Horsens i den seneste runde. Foto: Claus Fisker

En spiller, der er den dyreste i AC Horsens' historie, og den 26-årige nordmand har ifølge sin nye manager nogle af de vigtigste kvaliteter, når det kommer til fodbold.

»Sivert er en leder. Det er sådan set det, det drejer sig om i fodbold. At have nogle mennesker som vil vinde og har en dedikation og passion og en vindermentalitet, der betyder, de vil gøre, hvad de kan for at skabe resultater,« siger Bo Henriksen om sin nyeste signing, der nåede at spille mere end 100 kampe i den bedste norske fodboldrække.

Sivert Heltne Nilsen kan få debut for AC Horsens søndag, når Hobro gæster Casa Arena i den fjerde spillerunde af denne sæsons Superliga.