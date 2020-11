Bo Rygaard, formand i Parken Sport & Entertainment, reagerer nu på det opsigtsvækkende interview, som Ståle Solbakken søndag aften gav til TV3+.

Her fortalte nordmanden for første gang om sin fyring i FC København.

Og Ståle Solbakken sendte flere hårde angreb af sted mod Bo Rygaard, som blandt andet får kritik for at fyre træneren over telefonen.

Men Bo Rygaard er ikke interesseret i at gå ind i en ordkrig med Ståle Solbakken. I reaktionen, der er lagt ud på FCKs hjemmeside, lyder det blandt andet:

»Som vi fortalte, var det en meget vanskelig beslutning, og helt sikkert den vanskeligste i min tid i klubben. Ståle har haft en meget stor indflydelse på udviklingen af klubben og på de flotte resultater, FCK har opnået gennem en lang periode. Det har vi hele tiden anerkendt. Det gør vi stadig.«



»Men ingen er som bekendt over FCK som klub. F.C. København er skabt af en stor kreds af mennesker, der har FCK i hjertet. Som bestyrelse er man dog nogle gange nødt til at træffe beslutninger med hovedet fremfor med hjertet for at gøre det rigtige for klubben. Ansvaret for resultaterne var, efter hans eget ønske, hos Ståle som manager med opgaven som både sportslig leder og cheftræner. Bestyrelsen har i et og alt efterkommet hans ønsker om spillerindkøb og andre dispositioner. Derfor var der kun et sted at placere ansvaret for de svigtende resultater,« siger Rygaard.

FCK-formanden påpeger dog, at der er flere passager i interviewet, som han ikke kan genkende. Men han ønsker ikke at uddybe eller tage til genmæle.

»Nu har vi fået Jess Thorup ombord som ny cheftræner, og han og hans team er i gang med at arbejde videre med klubben, både på og udenfor banen, så FCK kommer tilbage til det niveau, vi skal være på. Vi koncentrerer os nu om at give Jess, staben og spillerne opbakning til den opgave.«



»Af respekt for det - og til trods for, at der er flere udsagn i interviewet, som vi hverken kan genkende eller er enige i - så ønsker vi ikke at kommentere yderligere,« siger Bo Rygaard.