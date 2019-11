Et katastroferesultat.

Sådan beskriver sportsøkonom ved Deloitte, Jesper Jørgensen, Brøndby IF's nyeste regnskab.

Superligaklubben oplyste torsdag i sit regnskab for tredje kvartal, at man forventer et underskud på 75 til 79 millioner kroner før skat for 2019.

Det er 12 til 16 millioner kroner mere end den seneste udmelding.

»Det afspejler, at 2019 har været et møgår for klubben, hvor der ikke har været spillersalg, men til gengæld været en dyr trup, som en ambitiøs klub som Brøndby jo har,« forklarer Jesper Jørgensen.

»Brøndby får tæsk for et år, hvor der efter klubbens standarder ikke er så pokkers meget at skrive hjem om rent sportsligt.«

Brøndby kom med nød og næppe med i Europa League-kvalifikationen, men formåede ikke at få avancement til gruppespillet. I 2019 er det derudover blevet til en tabt pokalfinale og en fjerdeplads i Superligaen.

»Nogen vil kalde det en sportslig katastrofe. Klubben har været ramt af sportslig modvind, og så bliver man også ramt af økonomisk modvind. Umiddelbart ser det også ud til at have været nogle dyre lærepenge i forhold til sportschefer,« siger Jesper Jørgensen om klubben, hvor Ebbe Sand erstattede Troels Bech, men sidenhen blev fyret for at give plads til Carsten V. Jensen.

Brøndby skylder bestyrelsesformand Jan Bech Andersen mere end 50 millioner kroner.

»Udefra ser det ud som en fejlansættelse, der har haft dyrebare konsekvenser sportsligt og økonomisk.«

Det negative regnskab skyldes også dårlige resultater i tabellen og tabte fodboldkampe. Det har nemlig betydning for, hvor mange tv-penge et hold bliver tildelt.

Kort efter nyheden om Brøndbys regnskab brugte flere medier overskrifter som 'blodrøde tal'. Men selvom henvisningen kan virke brutal, er den ikke overdrevet, siger Jesper Jørgensen.

»Jeg synes, at det er berettiget,« forklarer han.

Han studser blandt andet over, at klubben nedjusterer sine forventninger små tre måneder efter, at man gjorde det sidst.

»Sidste gang man kom med kvartalsregnskab var 28. august. Da vidste man, at man ikke ville sælge flere spillere, og man vidste, at man havde fyret Ebbe Sand. Det krævede vel ikke så meget at udregne lønudgifter ud for resten af året,« siger han.

»Det er overraskende at justere 2-3 måneder efter, at transfervinduet er lukket.«

Udviklingen i Brøndbys regnskab kommer ellers et år efter, at Brøndby ifølge sportsøkonomen var på rette vej. I 2018 solgte Brøndby blandt andet Christian Nørgaard og Frederik Rønnow for henholdsvis cirka 26 og 21 millioner kroner.

FC Midtjylland - Brøndby IF , DBU-Pokalen semifinale, MCH-Arena, Herning, 4.maj : Brøndbys Christian Nørgaard scorede sejrsmålet til 2-1 i kampens overtid, her jubler han efter kampen

På trods af de, med Brøndby-briller, depressive tal, har Vestegnsklubben dog lidt at glæde sig over, mener Jesper Jørgensen.

»På sponsorsiden er klubben i stand til at øge indtægterne, selvom man ikke har performet. Det er absolut en positiv ting midt i alt det trøstesløse.«

En måde hvorpå Brøndby hurtigt kan rykke på den økonomiske situation er ved at sende spillere væk fra klubben. Også selvom man ikke umiddelbart ligger inde med et kæmpe salgsemne.

Kan det være svært for Brøndby at planlægge på lang sigt på grund af regnskabet og lånet på over 50 millioner kroner, man har taget hos bestyrelsesformand Jan Bech Andersen?

»Det er vigtigere end nogensinde for Brøndby at planlægge (...) Hany Mukthar forlader klubben, men der er også spillere på holdet, der ikke får meget spilletid, men får en ret høj løn. Det ville lette lønbudgettet at skille sig af med dem hurtigt.«

Kigger man hele vejen tilbage til 2013, har de blå-gule dog flyttet sig meget både sportsligt og økonomisk, mener Jesper Jørgensen.

Dengang var klubben på fallitens rand. Alligevel er Brøndby nu både bagud i forhold til FC København og FC Midtjylland.

»FCK og FCM har flyttet sig sportsligt og økonomisk. De spillersalg, de kan foretage, og den kvalitet, de har i trupperne, har Brøndby bare ikke. Klubben har forsøgt at indhente det i 5-6 år, men det er sindssygt dyrt at genopbygge noget. Mens Brøndby har haft det svært, er andre klubber jo rykket. FCK og FCM er bedre til at eksekvere store transfers og sælge spillere for mange penge.«