Der kan ikke være mange plusser i Martin Retovs bog efter ny skuffelse i Esbjerg.

Brøndby-træneren havde ellers forsøgt sig med flere taktiske ændringer, men de bar langt fra frugt på Blue Water Arena.

Her er, hvad vi lærte af kampen.

1. Retov fik ikke brudt Esbjerg-forbandelse

Esbjerg kunne inden kampen mod Brøndby bryste sig af at have vundet begge indbyrdes kampe i denne sæson. Det var dog med Alexander Zorniger i spidsen for Brøndby-mandskabet, og torsdag var det så Martin Retovs tur til at hive fiskekrogen ud af den blågule mund. Men heller ikke han kunne bryde denne sæsons Esbjerg-forbandelse, og Brøndby er stadig uden sejr i Mesterskabsspillets første fire kampe.

2. 6’er søges – dusør haves

Siden Christian Nørgaard forlod Brøndby i starten af sæsonen, har de ledt efter en arvetager til den vigtige 6’er-position på midtbanen. De seneste kampe har Josip Radosevic besat positionen, men torsdag var det Dominik Kaisers tur. Kaiser har uden tvivl mere bold i benene og indgår bedre i kombinationsspillet end Radosevic, som til gengæld fylder mere og rydder bedre op på midtbanen. Med andre ord virker det bare ikke til, at nogle af de to kan løfte den vigtige opgave på den defensive midtbane.

3. Forsvarsproblemerne fortsætter i Brøndby

Defensiven har været det store problem for Brøndby denne sæson. I de sidste 10 kampe har de blågule i snit lukket to mål ind, og som konsekvens har Martin Retov skiftet meget ud på de fire forsvarspladser. Torsdag var således syvende kamp i træk, hvor Retov havde foretaget mindst én ændring i forsvaret i forhold til seneste kamp. Og heller ikke denne gang kunne Brøndby-defensiven holde bolden ude af eget net, og spørgsmålet er, om Retov overhovedet kan finde en løsning på forsvarsproblemet i den eksisterende Brøndby-trup?