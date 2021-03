Brøndby tabte søndag et vigtigt skridt i mesterskabskampen, da man på udebane led et 0-1-nederlag til FC Midtjylland.

Efter opgøret blev Brøndby-anfører Andreas Maxsø interviewet i Brøndbys egen fan-app 'Brøndby Indefra' om kampen.

Og det gik ikke stille for sig.

»I første halvleg, der står vi måske lidt for langt tilbage, men de bliver ikke farlige. Vi står solidt på banen. Omvendt får vi sat nogle gode angreb op, hvor vi godt kunne have puttet én ind, så igen …,« lyder det fra Maxsø, der afbryder sin talestrøm i ren og skær frustration:

Maxsø #fcmbif #Brøndby #sldk pic.twitter.com/1ZLBdxCnc0 — Marcus Califano (@Califfen) February 28, 2021

»Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg skal høre på det fucking ævl hele tiden, mand,« siger han og sparker til noget, man umiddelbart ikke kan ane på kameraet.

Ævlet, Maxsø henviser til, lader til at være et interview i baggrunden med FC Midtjylland-træner Brian Priske.

Senere bliver interviewet genoptaget, hvor intervieweren med et glimt i øjet siger, at man er tilbage igen efter 'lad os kalde det et teknisk uheld'.

Interviewet er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, hvor folk er både for og imod Maxsøs ageren.

Her er et lille udpluk:

'Maxsø, jeg elsker dig'

'Klamt at opføre sig sådan!'

'Maxsø er en kæmpechef'

'Mon Maxsø er inspireret af 'Zanka?'

Generelt var det et topopgør med stor tænding, der blandt andet kostede Midtjyllands Paulinho et rødt kort efter to advarsler. Og i højdepunkterne, som du kan se øverst her i artiklen, er det tydeligt på slutfløjt, at følelserne sad uden på tøjet.

Midtjydernes assistenttræner, Kristian Bach Bak, lagde i hvert fald ikke skjul på sin glæde, da han jublede i retning af Brøndby-bænken.

'Fuck, hvor er det vigtigt, mand!' kan man høre ham råbe.

Unge Gustav Isaksen blev matchvinder for de danske mestre, der nu fører Superligaen.