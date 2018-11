Fuldstændig uacceptabelt. Og noget der ikke skal sættes i forbindelse med Superliga-kampe.

Sådan siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til B.T. Sport om brug og salg af euforiserende stoffer til kampe i den bedste danske række.

»Vi har hørt noget om det i tidens løb, og det er ikke så underligt i den forstand, at en fodboldkamp også er en fest. Men det er ikke noget, vi har et billede af, at fodbolden er en scene for. Der skal det jo tages i opløbet, så det ikke bliver det,« siger Claus Thomsen.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan der er blevet handlet med narkotika i Telia Parken og på Brøndby Stadion, men har også ønsket at undersøge, i hvilket omfang euforiserende stoffer er en udfordring i resten af den bedste danske række, og hvilken opmærksomhed der er på det.

B.T. Sport har været i kontakt med de øvrige Superliga-klubber, og herfra lyder det generelt, at der er nultolerance overfor euforiserende stoffer på stadion.

Derudover henviser flere til netop Divisionsforeningen for yderligere kommentarer.

Claus Thomsen understreger, at selvom det ikke er indtrykket, at salg af stoffer på stadion er udbredt landet over, er det ikke en historie, der bare går Divisionsforeningens næse forbi.

For det skal helst forblive sådan, at stoffer ikke bliver en del af kampdagene.

Det siger klubberne B.T. Sport har spurgt de danske Superliga-klubber om oplevelser med narkotika - både indtagelse og salg - i forbindelse med kampe på stadion. Her følger nogle af svarene: FC Nordsjælland: Fini Hansen, sikkerhedschef. »Vi har ikke fået nogen indrapporteringer, i de over 10 år vi har haft ansvaret og opgaven, fra vores vagter eller gæster i Right to Dream Park omkring tilfælde af narkotika på stadion. Skulle de komme er vores politik på området klar: det accepteres ikke og vil blive meldt til politiet.« FC Nordsjælland understreger desuden, at klubben ikke oplever problemer med stoffer til kampe.



AGF

Søren Carlsen, Kommunikationschef:



»I AGF har vi nultolerance over for stoffer på stadion, og vi finder det afgørende, at fodbolden ikke bliver en scene for det. Men det er ikke et problem, vi oplever her i Aarhus.« OB

Jack Jørgensen, kommerciel chef: »Bliver der taget personer med stoffer på sig bliver de tilbageholdt og overleveret til politiet.« Jack Jørgensen fortæller desuden, at vagterne på Nature Energy Park kontinuerligt foretager runderinger. Derudover fortæller han, at OB ikke oplever problemer med salg af stoffer på stadion. Flere af de adspurgte klubber henviser til Claus Thomsen og Divisionsforeningen for kommentarer.

»Vi er selvfølgelig bekymrede, når vi hører om de oplevelser og historier, der er. Så må vi jo kigge på, hvad der kan være af forebyggende indsatser over for det her, for det skal stadioner selvfølgelig ikke være genstand for. Vi skal finde ud af, hvad vi kan gøre for at tage det i opløbet, hvis noget måtte være undervejs. Det har vi jo set nogle historier om, og der må vi prøve at tale med de relevante myndigheder og se, hvad vi kan gøre for at tage det i opløbet,« siger Claus Thomsen.

Han vil ikke komme med et konkret bud på, hvad man kan gøre.

Det skyldes, at Divisionsforeningen ikke har ’fagkompetencerne’, siger Claus Thomsen med henvisning til politiet.

Direktøren er dog helt klar i mælet, da han bliver spurgt til det faktum, at Superligakampe i nogle tilfælde er blevet brugt til handel med narkotika.

»Det er selvfølgelig uacceptabelt. Det synes klubberne jo også – også de to klubber der her er tale om (FCK og Brøndby, red.). De har jo ingen tolerance overfor det. Det er helt afgørende, at vi tager det her i opløbet, så det ikke får lov at fæste rod nogle steder. Heller ikke enkelte steder,« siger Claus Thomsen.

Både Brøndby og FC København har understreget, at salg af stoffer på stadion er 'komplet uacceptabelt', og begge klubber har overfor B.T. understreget, at de arbejder tæt sammen med myndighederne for at komme problemet til livs.

For det skal helst være sådan, at det kun er ting som pølser, øl og sodavand der bliver solgt på stadion.

»Klubberne vil jo for alt i verden undgå det (stoffer, red.) og prøve at have et samarbejde med de relevante myndigheder, så man får gjort det så effektivt og fuldkomment som overhovedet muligt,« siger Claus Thomsen.