Bølgerne gik højt, da FCK mandag aften forværrede nedturen med et nederlag til Randers.

I pausen mellem FC København og Randers, hvor københavnerne i øvrigt var bagud 0-1, stillede TV3 Sport-journalist David Kroner et simpelt spørgsmål til anføreren for den københavnske klub, Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Reporteren ville vide, hvad der ikke fungerede for FCK.

Det kunne 'Zanka' ikke svare på, og efterfølgende røg han i heftigt mundhuggeri med David Kroner, da sidstnævnte sagde, at forsvareren »virkede rystet«.

Det var ikke meningen, at den sidste del skulle vises på tv, men ved en fejl blev det altså sendt ud til seerne på Nents Ultra HD-kanal. Se klippet øverst i artiklen.

Klippet gik efterfølgende viralt på de sociale medier, og på Twitter er det væltet ind med negative kommentarer.

Og de er ikke til fordel for den danske landsholdsspiller:

Det var lige før, 'Zanka' slog Kvist på arrogancen. Manglede lige kaffekoppen, så var den hjemme. Shit, de er på røven, mand.

Hvad er det, TV3 Sport beklager? At de fik vist, hvor arrogant og usympatisk 'Zanka' opførte sig efter et reelt spørgsmål?! Men hey. Nu fik 'Zanka' da sin undskyldning. Tillykke 'Zanka'!'

Jeg undrer mig lidt over, at anføreren i en pause i en fodboldkamp har tid til at stå og diskutere på den måde.

Jeg begynder stille og roligt at forstå, hvorfor folk synes, at 'Zanka' er arrogant. Den måde han spiller stor på, for så at komme tilbage og tude.

Mathias "Zanka" Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias "Zanka" Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe

Sådan lyder blot få af de mange kommentarer, som er at finde på de sociale medier.

Efterfølgende har TV3 været ude og beklage, at efterspillet efter interviewet blev vist på Ultra HD-kanalen:

»Uenigheden mellem de to var ikke en del af dækningen på TV3 Sport, men på Ultra HF-kanalen blev det lille efterspil på interviewet ved en fejl altså sendt ud,« lyder det på TV3 Sports hjemmeside:

»Det var aldrig meningen, at den sidste del af samtalen mellem Kroner og 'Zanka' skulle have været bragt. Det beklager TV3 Sport. Men da klippet allerede er delt og debatteret bredt på sociale medier, bringer vi det nu her på TV3 Sports hjemmeside. Fordi det ikke giver mening nu at slette det eller ikke at vise det, og så er der i øvrigt ikke mere i det end som så.«

Nent ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, og FCK ønsker ikke pressens tilstedeværelse ved dagens træning på Frederiksberg.