Hans Jørgen Haysen var for snart et år siden hovedperson i en MeToo-sag, som endte med at koste ham jobbet som sportschef i AGF.

Det skete vel at mærke, inden han overhovedet havde haft første arbejdsdag i klubben.

Sagen fik Haysen til at trække stikket, og han har været fuldstændig tavs siden.

Men nu melder den tidligere Sønderjyske-sportschef sig på banen igen.

Det sker i et opslag på LinkedIn, hvor Hans Jørgen Haysen annoncerer, at han er klar til igen at trække i arbejdstøjet.

‘Nu er det vist på tide igen at gøre opmærksom på mig selv med meldingen om, at jeg er top-opladet og motiveret med nye refleksioner og viden og ikke mindst energi. Så jeg tripper nu for igen at gøre en positiv forskel.’

‘Så håber at høre fra alle interesserede og dem, som kender til dem, der kunne være interesserede, og ellers bare en god spredning i mit store dejlige netværk,’ skriver han i et opslag.

Her ses Hans Jørgen Haysens opslag fra LinkedIn. Vis mere Her ses Hans Jørgen Haysens opslag fra LinkedIn.

B.T. har været i sms-kontakt med Hans Jørgen Haysen, efter han har postet sit opslag.

Vi ville gerne interviewe ham om sagen, der kostede ham jobbet i AGF, men han har ikke ønsket at svare på vores spørgsmål.

Han svarer i stedet kortfattet, at han ‘tænker på fremtiden’.

Sagen eksploderede i begyndelsen af marts sidste år, da Hans Jørgen Haysen skulle være begyndt i jobbet som sportschef i AGF.

Han nåede dog aldrig at møde op på arbejde – først meddelte AGF, at han var syg, og siden kom så forklaringen, at ‘private og personlige forhold’ tvang ham til at droppe jobbet.

Hurtigt blev det dog afsløret, at sagen i virkeligheden handlede om, at en tidligere kvindelig ansat i Sønderjyske havde udleveret kompromitterende materiale til ledelsen i både Sønderjyske og AGF.

Jydske Vestkysten fik ved den lejlighed indsigt i nogle af sms’erne og kunne berette, at der fra Haysens side var et ‘voldsomt sprogbrug’, og at noget af det var af ‘stærk seksuel karakter’.

Hverken AGF eller Sønderjyske har i detaljer fortalt om sagens indhold. Men i en pressemeddelelse forklarede Sønderjyske dog, at man havde haft en god dialog med den tidligere medarbejder, og at man tager ‘skarpt afstand fra chikane i enhver afskygning’, ligesom det blev slået fast, at klubben ‘ikke tolererer diskrimination’.