Efter et massivt stormvejr er OB nu vendt på en tallerken.

Klubben har nemlig valgt at donere al overskuddet fra legendetrøjen til ære for Lars Høgh til kræftforskning.

Det sker efter, at OB fik voldsom kritik for 'kun' at donere 100 kroner til velgørenhed, når trøjen sælges for 599 kroner.

»Det var med de bedste intentioner, at vi mandag meldte ud, at vi vil donere 100 kroner pr. solgt legendetrøje til bekæmpelse og forskning i kræft i bugspytkirtlen – uanset om trøjesalget giver et overskud eller ej,« skriver OB på sin hjemmeside.

Er det problematisk, hvis OB tjener penge på Lars Høgh-legendetrøjen, som også har til formål at samle penge ind til kræftforskning?

»Vi er kede af den modtagelse, nyheden fik, og derfor har vi besluttet, at hele overskuddet fra trøjesalget går ubeskåret til kræftforskning.«

Tirsdag meldte klubben ud, at OB-spillerne ville løbe på banen i årets første Superliga-hjemmekamp iført en legendetrøje, som skal hylde afdøde Lars Høgh.

Men nyheden fik mildest talt en lunken modtagelse, da det blev bebudet, at OB ville donere 100 kroner til kræftforskning for hver trøje, som blev købt af klubbens fans. Umiddelbart en sympatisk tanke, men projektet blev mødt af en del skepsis. Blandt andet fordi salget kunne opfattes som om, at klubben ville profitere på Lars Høghs død.

Projektet mødte også stor kritik fra den afdøde legendes efterladte.

»Det er ikke i familiens ånd, at OB skal tjene penge på velgørenhed, der udspringer af Lars’ sygdom,« skrev Høgh-familien til B.T. tirsdag.

»Vi undrer os over, at OB på denne måde bruger vores fars og mands navn kommercielt til at tjene penge uden vores tilsagn. Især set i lyset af at klubbens interesse for og anerkendelse af ham har været totalt fraværende i de sidste mange år.«

Forholdene mellem Lars Høgh og den klub, han spillede 817 kampe for i løbet af sin karriere, har langt fra været varmt i de seneste mange år.

Og det lader heller ikke til at have været tilfældet her, da familien understreger, at man ikke blev taget med i processen fra start.

Det på trods af, at klubben selv oplyste til B.T., at der har været dialog med familien Høgh omkring legendetrøjen.

»Vi i familien blev for nylig af OB gjort opmærksomme på, at de er i gang med at producere en såkaldt legendetrøje. Det er ikke en beslutning, vi som familie har været involveret i eller på nogen måde har givet vores opbakning til.«

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra OB-direktør Enrico Augustinus.