Efter at have fået nogle hårde ord med på vejen af Ståle Solbakken, svarer Erik Sviatchenko nu igen.

»FCK er en kæmpe klub. Men det er ikke fordi, jeg står og brænder hver eneste dag for at skifte væk overhovedet.«

Sådan lyder det fra FC Midtjylland-forsvareren til TV3 Sport, efter Ståle Solbakken tidligere søndag langede ud efter ham.

Det gjorde nordmanden, fordi Erik Sviatchenko efter torsdagens pokalkamp kritiserede Robert Skov - som han kom i verbalt klammeri med under kampen - for at mangle 'respekt og manerer'. En udmelding, Ståle Solbakken ikke er tilfreds med.

FCK-træner Ståle Solbakken var ikke helt tilfreds med Erik Sviatchenkos udmeldinger efter pokalopgøret torsdag aften. Foto: Frank Cilius Vis mere FCK-træner Ståle Solbakken var ikke helt tilfreds med Erik Sviatchenkos udmeldinger efter pokalopgøret torsdag aften. Foto: Frank Cilius

»Det er så spejlblankt. Alle ved, at Erik Sviatchenko gerne ville spille for FCK. Jeg ved ikke, hvor mange gange, han har ringet til mig og ville spille her, og agenten har ringet så mange gange,« sagde Ståle Solbakken i TV3 Sport-studiet efter søndagens derby-sejr.

Og de ord blev Erik Sviatchenko altså konfronteret med inden FC Midtjyllands kamp mod Esbjerg søndag aften. Ståle Solbakken kritiserede også, at Erik Sviatchenko gik efter Robert Skov af alle spillere.

»Du har vundet over FCK. Du har vundet x antal kampe mod FCK. Du har lige vundet i Herning og scoret et mål. Så kan du ikke styre dig. Du kunne have kritiseret alle andre, men lad være med at tage Robert Skov,« lød ordene fra Solbakken. Og til det har Erik Sviatchenko følgende svar:

»Det ved jeg ikke, om jeg har så mange kommentarer til. Det er menneskeligt at fejle, og jeg er den første til at sige, jeg ikke er fejlfri. Jeg overreagerede på en situation, der skete på banen og får sagt nogle ting, der måske er over grænsen. Og det beklager jeg selvfølgelig,« siger Erik Sviatchenko til TV3 Sport.

Erik Sviatchenko – her i duel med Jonas Wind – har fået nogle hårde ord med på vejen af Ståle Solbakken. Foto: Henning Bagger Vis mere Erik Sviatchenko – her i duel med Jonas Wind – har fået nogle hårde ord med på vejen af Ståle Solbakken. Foto: Henning Bagger

Han ønsker fortsat ikke at fortælle, præcist hvad der blev sagt af Robert Skov, andet end at det var noget, der var 'over grænsen' for Erik Sviatchenko.

Forsvarsspilleren siger også, at sagen for ham er lukket her, og at han bestemt regner med, at han og Robert Skov er fine venner, næste gang de krydser klinger.

Og det samme gælder med Ståle Solbakken.

»Vi er bedste venner,« siger Erik Sviatchenko med et smil.