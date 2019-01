Tak. Men nej tak.

Sådan lyder det fra de to storaktionærer i Parken Sport & Entertainment, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, efter at det tirsdag kom frem, at udenlandske investorer er interesserede i at købe koncernen.

I en selskabsmeddelse lyder det, at et selskab ved navn Arena Developments ApS har bedt om et møde med investorerne i det danske selskab, der står bag fodboldklubben FC København.

Det lyder dog også:

»Parken Sport & Entertainment A/S har forelagt anmodningen for Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, der begge har oplyst, at deres aktier i Parken Sport & Entertainment A/S ikke er til salg, hvorfor de ikke finder deltagelse i et møde med Arena Developments ApS relevant.«

Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen ejer begge mere end 20 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment A/S, men de er altså ikke til salg.

Det var tirsdag, at historien om den udenlandske interesse kom frem i mediet Inside Business. Ifølge mediet skulle der i løbet af ugen komme et konkret tilbud på bordet fra en gruppe med den store amerikanske investeringsfond Fortress bag sig.

Også selskabet Redstone Advisors blev nævnt.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den på vores helt nye app HER

Senere tirsdag kom det frem, at netop sidstnævnte har været i kontakt med en tredje storaktionær i Parken Sport & Entertainment A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond - der ejer lige over 29 procent af aktierne.

Her lød meldingen, at man har 'indgået en dialog', men ikke lavet en aftale

Ifølge flere mediers oplysninger skulle de udenlandske investorer være villige til at lægge et bud, der skulle være mellem 25 og 43 procent højere end den aktiekurs, Parken havde før handlen tirsdag.

Opkøbsrygterne har siden skudt Parkens aktiekurs i vejret.