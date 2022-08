Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby har identificeret ti af de personer, som lavede ballade i forbindelse med søndagens derbykamp i Parken mod FC København.

Det siger direktør Ole Palmå ifølge Brøndbys hjemmeside.

»Til trods for at vi har haft indgående dialog og været meget tydelige om, at vi ønskede, at fans skulle støtte holdet og ikke udøve vold eller hærværk, så er der desværre en gruppe individer, som føler sig hævet over den store fanskare og har tilsidesat fællesskabet. Det er simpelthen grotesk,« siger Ole Palmå.

Brøndby-direktøren forklarer, at klubben er i tæt dialog med politiet og lige nu ser videomateriale igennem fra gårsdagens derby.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»P.t. har vi identificeret ti personer, som kan se frem til længere karantæner. Vi vil samtidig gerne endnu en gang opfordre til, at man i fanmiljøet står side om side med os som klub og siger stop til dem, som bruger fodbold som undskyldning for at ty til vold og ødelæggelse,« siger Ole Palmå.

120 plastiksæder blev ødelagt på tribunen, og flere af dem blev forsøgt kastet på banen, efter vagter og politi eller over mod hjemmeholdets tilskuere.

Kommunikationschefen i FC København, Jes Mortensen, siger til B.T., at det er ødelæggelser, som i hvert fald kommer til at koste over 100.000 kroner at reparere.

Peter Dahl, chef for beredskabet i Københavns Politi, beskrev tidligere mandag, hvordan problemerne også var der med Brøndby-fans, inden de kom ind på stadion.

Fansene kom nemlig i et stormløb mod dialogbetjente ved Parkens indgang, hvor de blev mødt med stenkast og kanonslag. Dialogbetjentene måtte trække stavene for at holde Brøndby-fansene væk.

På Hovedbanegården fyrede Brøndby-fans også et kanonslag af, som medførte, at banegården kortvarigt måtte evakueres.

»Herudover havde en fan taget en kniv med sig ind på stadion, og vedkommende blev anholdt på stedet. Der blev også udført hærværk af Brøndby-fansene,« fortalte Peter Dahl til B.T. mandag formiddag.