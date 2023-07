Fredag begyndte Superliga-sæsonen, men det er ikke FC Midtjyllands 1-0-sejr over Hvidovre, som er løbet med størstedelen af opmærksomheden.

Den er i stedet gået til en situation sidst i kampen, hvor Hvidovres Nicolai Geertsen blev flået omkuld i midtjydernes felt, og det var i sådan en grad, at hans trøje gik i stykker.

Kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen, fløjtede ikke, men de fleste tænkte nok, at det var en situation som VAR ville bede ham om at tage et ekstra kig på. Dette skete dog heller ikke, og spillet fortsatte til stor frustration for Hvidovre, som måtte kigge langt efter et straffespark.

Nu indrømmer DBU's Dommerudvalg dog, at det var en kæmpe fejl, at der ikke blev dømt straffespark og udvisning til Midtjylland-spilleren for berøvelse af en oplagt scoringsmulighed.

'DBU's dommervalideringsgruppe har vurderet situationen og konstateret, at der er tale om en forseelse til straffespark for »holde« og udvisning for berøvelse af oplagt scoringsmulighed. Endvidere er vurderingen, at VAR burde anbefale et on-field review og lade dommeren gense situationen. Ingen af delene skete, hvilket desværre er en fejl,' skriver de.

Heri lyder det også, at situationen godt nok blev tjekket af VAR-dommer Mikkel Redder, men at dette skete med 'utilstrækkelig kvalitet'.

'Hvidovre IF er blevet kontaktet med en dyb beklagelse fra alle involverede, som vil gøre alt for at undgå lignende fejl i fremtiden'.