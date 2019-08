Brøndby har solgt den finske landsholdsforsvarer Paulus Arajuuri til cypriotiske Pafos FC.

Tirsdag hentede Brøndby norske Sigurd Rosted til midterforsvaret. Nu har de blå-gule sendt en midterforsvarer den anden vej.

Paulus Arajuuri er færdig på vestegnen. Han skal i stedet spille for Pafos FC på Cypern.

»Paulus' kontrakt udløber til vinter. Vi har derfor haft en god dialog om fremtiden, og det giver god mening for begge parter, at skiftet finder sted nu. Paulus ser en god udfordring hos Pafos FC, og vi har med tilgangen af Sigurd Rosted fundet en god midterstopper, der kan fylde hullet efter ham. Vi ønsker Paulus al mulig held og lykke i hans fremtidige karriere og takker ham for indsatsen i den gule trøje igennem de sidste 2 ½ år,« siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Paulus skifter til den cypriotiske klub, Pafos FC. https://t.co/NIi63Jq3BP — Brøndby IF (@BrondbyIF) August 28, 2019

31-årige Arajuui nåede dermed to-et-halvt år i Brøndby. hvor han var makker med Benedikt Röcker i både gode og dårlige tider.

Nu er hele makkerparret fra sølvsæsonen forsvundet på få måneder.

Brøndby hentede tirsdag både Sigurd Rosted og klubbens tidligere kaptajn, Johan Larsson. Nu synes midterforsvaret, der til tider har været holdets store akilleshæl, at være på plads.

Pafos FC, som er Arajuuris nye klub, blev i sidste sæson nummer otte i den cypriotiske 1. division.