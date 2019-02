Fodboldens Disciplinærinstans har fredag valgt at lade Esbjergs Rudolph Austin slippe for straf.

Den pågældende situation, som Austin slipper for, skete i kampen mellem AGF og Esbjerg den 8. februar.

Her viser tv-billeder, at Rudolph Austin sætter en meget voldsom albue i struben på AGFs Peter Ankersen.

DU KAN SE SITUATIONEN ØVERST I ARTIKLEN.

Kort forinden havde de begge modtaget et gult kort, hvor Austin først havde nedlagt Ankersen med et skub i ryggen, hvorefter Ankersen så forsøgte at spænde ben for Austin.

Kampens videoobservatør indberettede efter kampen situationen til Fodboldens Disciplinærinstans, da vedkommende så, at der 'på en hensynsløs måde blev tacklet med armen fra Rudolph Austin mod Jakob Ankersen i hals/brystregionen.

Efterfølgende har kampens dommer, Michael Tykgaard, skullet afgive forklaring, og han har efterfølgende vurderet, at der skulle have faldet en advarsel. Af den årsag bliver sagen lukket her på trods af, at Austin havde et gult kort i forvejen

I situationen var TV3 SPORTs ekspertkommentator Kenneth Emil Petersen ikke i tvivl om, at Rudolph Austin burde have modtaget et direkte rødt kort.