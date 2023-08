Bedst som FC København bløder midterforsvarer, er der godt nyt til de danske mestre.

Klub-helten Nicolai Boilesen gør comeback til FCK-truppen til lørdagens Superliga-opgør mod Randers FC i Parken.

Det er første gang, at midterforsvareren med de 22 landskampe på cv'et kan komme i aktion i den hvide trøje siden oktober sidste år, hvor han fik ødelagt sit knæ i en kamp mod Brøndby.

Det må give fansene og træner Jacob Neestrup lidt ekstra ro i maven frem mod nogle vigtige opgør i Champions League-kvalifikationen.

FC Københavns Nicolai Boilesen bliver skadet under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion, søndag den 16. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere FC Københavns Nicolai Boilesen bliver skadet under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion, søndag den 16. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FC København er resultatmæssigt kommet fint fra start i den nystartede sæson med to sejre i Superligaen og avancement i Europa.

Men holdet, som har lidt under forsvarsjernet David Khocholavas skade og Boilesens fravær, har lukket for mange mål ind til Jacob Neestrups smag.

Udover Nicolai Boilesen kan også det norske stjerneindkøb Mohamed Elyounoussi få sæsondebut for FCK. På skadelisten er David Khocholava, Viktor Claesson og Andreas Cornelius til gengæld at finde, oplyser FCK.

»Der er dejligt, at vi kan introducere 'Moi', som vi forhåbentlig får at se i aktion i morgen for første gang. Og det er en endnu større glæde for os allesammen, at 'Boile' også er nået så langt i sin genoptræning, at han nu er klar til kamp. Inden længe vil han være en del af konkurrencesituationen i midterforsvaret, og det ser vi frem til,« siger Neestrup til FCKs hjemmeside.