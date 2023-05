De har været i dialog i flere uger.

Og nu oplyser Brøndby IF i en pressemeddelelse, at der er indgået en samlet aftale med Fanafdelingen.

'Aftalen består af to underskrevne dokumenter, hvoraf det ene er juridisk bindende, og det andet er formuleret som en hensigtserklæring,' lyder det.

En del af den juridisk bindende aftale er, at der ikke bliver skiftet logo, navn og trøjefarver.

Tilbage i slutningen af april oplyste Fanafdelingen, at forhandlingerne mellem dem, majoritetsejerne og Brøndby IF var blevet afbrudt.

»Forhandlingerne er helt konkret afbrudt, fordi GFH (Global Football Holdings, red.) meget sent i processen har ændret markant ved hele præmissen for vores møder og forhandlinger: De har informeret os om, at de slet ikke ønsker en reel bindende aftale,« lød det blandt andet.

Efterfølgende genoptog de dog dialogen, og der er blevet afholdt en række møder om det fremtidige samarbejde mellem klub og fans.

»Vi har brugt de seneste par uger på en tæt dialog med klubben, hvor vi har afholdt en række konstruktive møder, og i dag er jeg personligt stolt over, at vi kan præsentere en samlet aftale, der markerer et historisk øjeblik i klub/fan samarbejdet. Ikke blot i Danmark, men også internationalt, da dets sidestykke ikke findes magen til,« siger Fanafdelingens formand, Lars B. Pedersen.

Brøndbys fans efter superligakamp mellem Brøndby IF og Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 23. april 2023. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys fans efter superligakamp mellem Brøndby IF og Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 23. april 2023. Foto: Liselotte Sabroe

»Som det fremgår af den samlede aftale, så imødekommer den på lange stræk mange af de ønsker og krav, vi havde, da vi startede processen. Den samlede aftale giver klubben og fans en ny, formaliseret form, hvorfra klub/fan-samarbejdet kan udvikle sig ad åre. Det er med andre et ord et rigtig stærkt udgangspunkt for os at arbejde videre fra.«

Aftalen skal til afstemning blandt Fanafdelingens medlemmer 11. juni, og hos bestyrelsen i klubben lyder det fra Scott Krase, at de har ønsket at fastholde det, »som Brøndby IF er og har været siden grundlæggelsen i 1964«.

»Fællesskabet er fundamentet, vi står på i dag, og det, som vi skal stå på i fremtiden. Vi anerkender de mange følelser, der ofte opstår ved ejerskifter, og selvom det nok ikke vil berolige alle, så vil vi alligevel gerne understrege, at vi ser os selv som et ejerskab, der involverer os organisk og ikke invasivt,« siger han og fortsætter:

»Vi har kæmpe respekt for Brøndby IFs historie og kultur på banen såvel som på tribunen, og det er denne kultur, vi ønsker at føre videre med vores ejerskab, og det er en opgave, vi skal løfte sammen med klubbens daglige ledelse og jer fans.«

»Ligesom Fanafdelingen, så ønsker vi, at Brøndby IF er en veldrevet klub, som er stærkt forankret i sit lokalmiljø, samtidig med man konkurrerer om medaljer i toppen af dansk fodbold. Det mener vi er afspejlet i den samlede aftale, vi er nået til enighed om med Fanafdelingen i løbet af de sidste par uger.«

Han fortæller, at der er nogle punkter, der ikke kan gøres juridisk bindende, og det er derfor, aftalen er blevet delt op i to.

Siden GFH købte klubben, har en del af Brøndbys inkarnerede fans været utilfredse.

Det er blandt andet kommet til udtryk under klubbens kampe, hvor der har været protester, ligesom de har været stille under kampene og dermed ikke har leveret vokal opbakning.