FC Midtjyllands angriber Sory Kaba er blevet testet positiv for coronavirus og er derfor sendt i isolation.

Det oplyser de danske mestre på klubbens hjemmeside.

Den store angriber fra Guinea har for nylig været på ferie i Dubai, hvor flere danskere har valgt at rejse ned på trods af myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme. Det fremgår af billeder på hans Instagram-profil.

Det vides ikke, om Kaba er blevet smittet i forbindelse med sin rejse til millionbyen i De Forenede Arabiske Emirater. Det fortæller presseansvarlig i FC Midtjylland, Mads Hviid Jakobsen, til B.T.

»Sory har jo afleveret en negativ prøve, da han kom til Danmark, ligesom alle andre mennesker skal. Vi kan ikke sige noget om, hvorvidt det er i Dubai, han er blevet smittet. Det er ren spekulation.«

Kritikken fra flere sider er især kommet, efter den sydafrikanske mutation er nået til Danmark gennem en dansker, der havde været i netop Dubai.

Blandt andet fra virolog Allan Randrup, der til Politiken forleden udtalte, at det er voldsomt amoralsk at dele billeder til sine følgere fra ferierejser:

»Det provokerer mig, og det er provokerende over for dem, der bliver alvorligt syge eller familie til personer, der dør af covid-19, at man ikke accepterer de restriktioner og regler, der er. Det handler forhåbentlig kun om få måneder endnu, så kan vi indtage verden på ny.«

Midtjyderne står foran deres første testkamp i det nye år, når de tirsdag møder AGF.

Her vil træner Brian Priske være uden sin foretrukne angriber, der kan se frem til lidt tid i isolation.

De to tophold, der ligger henholdsvis nummer et og tre i Superliga-tabellen, mødes tirsdag på Fredensvang i Aarhus.

Superligaen starter op igen 2. februar, og to dage senere skal FC Midtjylland så for første gang i aktion efter vinterpausen, når de får besøg af Sønderjyske.