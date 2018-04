Jonas Wind har scoret sit første Superligamål for FC København.

Det tog godt nok lige omkring 12 timer at få det registreret, men nu skulle den være god nok.

Det 19-årige angrebstalent er torsdag formiddag blev noteret som scorer af FCK første mål i ondagens Superligakamp mod AaB - et mål, der i første omgang blev noteret som et selvmål af Jakob Blåbjerg, da bolden ramte AaB-forsvareren på vej i mål. Se målet øverst i artiklen

På Superliga.dk står der om beslutningen, der er taget af Divisionsforeningen 'efter en nærmere gennemgang af tv-billeder og konsultation med kampens dommer':

»Som udgangspunkt vil vi gerne hylde målscoreren i dansk fodbold og hellere kreditere et mål end et selvmål, hvis der er tale om tvivlsomme situationer, der ligger i en gråzone. Derfor kan der være forskel på, om bolden rammer en modspiller eller en medspiller på vej mod målet. Vi arbejder med det kriterie, at skud med retning indenfor målrammen giver skytten målet, selvom bolden rammer en modspiller på vejen. Hvis bolden derimod skulle ramme en medspiller på vej mod målet, vil målet blive tildelt den spiller, der sidst rører bolden, hvis bolden ændrer markant retning,« lyder det inden den endelige konklusion:

»I den konkrete situation var vurderingen, at Jonas Winds afslutning havde retning mod målet. Selvom J. Blåbjerg rammer bolden på vej mod mål, bliver Jonas Wind krediteret for scoringen, da vurderingen var, at afslutningen havde retning indenfor målrammen.«

FCK endte med at vinde kampen over AaB med 2-1, hvor Viktor Fischer scorede det afgørende mål for hjemmeholdet i Parken.

Matchvinderen sagde selv efter kampen, at han mente, at Jonas Wind burde krediteres for målet - for eksempelvis på kampgrafikken på tv og på storskærmene i Parken stod det opført som et Jakob Blåbjerg-selvmål i alle 90 minutter.

»Selvfølgelig er det Jonas' mål. Den er på vej ind, og det er vel kun, hvis den ellers ikke ville være gået ind, det skal tilskrives et selvmål. Vi appellerer, hvis ikke han får det,« sagde Viktor Fischer med et stort grin efter kampen og havde ros til sin unge holdkammerat, der var i startopstillingen for første gang:

»Jeg er slet ikke overrasket over, at han gør det godt. Han er en god spiller. Jeg har trænet med ham, og han har virkelig kvalitet.«

Og mens Jakob Blåbjerg altså nu omvendt slipper for at stå noteret for et selvmål - får han uomtvisteligt lov til at beholde det mål, han scorede i den rigtige ende i kampen. Her er der ikke noget at komme efter.