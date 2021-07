B.T. kunne for nogle dage siden afsløre, at FC København kan blive tvunget til at sælge Nicolai Boilesen inden slutningen af måneden.

Det skyldes en særlig klausul i Superliga-stjernens kontrakt. Og at den klausul eksisterer, har Kenny Boilesen bekræftet i et interview med Foot Mercato.

»Det er korrekt, at der er en klausul i kontrakten, men jeg kan ikke kommentere detaljerne. Men jeg kan bekræfte, at det er muligt, at Nicolai forlader FC København denne sommer. Der er positiv interesse for Nicolai,« siger han og fortsætter:

»Lige nu er opmærksomheden sandsynligvis meget stærk, fordi han spillede EM for Danmark, og de havde stor succes med at nå semifinalen. Og ja, der er åbent for et nyt eventyr i udlandet.«

Foto: STUART FRANKLIN

Ifølge B.T.s oplysninger er klausulen på 2,5 millioner euro -–cirka 18 millioner danske kroner. Hvis buddet kommer, skal FCK acceptere det.

Kenny Boilesen er far til FC København-stjernen, men han fungerer ligeledes som hans agent. I interviewet med det franske medie sætter agenten også navn på en af de interesserede klubber, som til dagligt optræder i Lique 1.

»Det er altid svært at tale om klubber, men jeg kan sige, at der var interesse fra Bordeaux. Der er ikke noget konkret på bordet endnu, så alt kan ske. Diskussioner er også i gang med andre franske klubber, så Ligue 1 kan helt sikkert være Nicolais næste destination. Men intet er besluttet endnu.«

Når det bliver august udløber klausulen ifølge B.T.s oplysninger, og så vil det være sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, som bestemmer prisen frem til sommeren 2023, hvor Nicolai Boilesen har kontraktudløb med den danske storklub.