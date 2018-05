Brøndby kunne reelt have vundet det danske mesterskab med en sejr hjemme over FC Midtjylland, men de jyske gæster snød favoritterne og har nu gjort duellen om DM-guldet til en helt åben affære før de sidste to runder i Superligaen.

Situationen er den, at Brøndby og FC Midtjylland begge har 79 point før de sidste to spillerunder.

Brøndby ligger dog nummer et med en bedre målscore end FCM. Alexander Zornigers tropper har +45 i målregnskabet, mens Jess Thorups mandskab halter efter med +38 på den konto.

Det betyder, at FC Midtjylland formentlig skal have flere point end Brøndby i de sidste to kampe, hvis de skal stryge helt til tops og vinde klubbens andet mesterskab.

Slutprogrammet, som altså bliver altafgørende for mesterskabet, ser således ud for de to guldkombattanter:

Fredag d. 18. maj, kl.18.00: FC København - FC Midtjylland

Fredag d. 18. maj, kl.20.00: AC Horsens - Brøndby

Mandag d. 21. maj, kl. 18.00: FC Midtjylland - AC Horsens

- AC Horsens Mandag d. 21. maj, kl. 18.00: Brøndby - AaB

De fleste kan nok blive enige om, at FC Midtjylland på papiret har et sværere program end Brøndby, da kampen i Parken mod FC København ikke ligefrem er en af den slags, hvor man nemt får tre point med hjem i bussen. Brøndby derimod møder to hold, som ikke har alverden at spille for – udover æren.

Omvendt kommer FCM naturligvis ind til guldslutspurten med masser af selvtillid, mens ’gummibens-spøgelset’ måske begynder at spøge i Brøndby.

Med andre ord er alt åbent, og mesterskabet kan definitivt først blive afgjort i sidste spillerunde af Superligaen.