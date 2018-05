Har du fået pulsen ned? Nej? Forståeligt.

For det var en hæsblæsende oplevelse at se især de sidste minutter af fredagens opgør mellem AC Horsens og Brøndby. Her smed gæsterne en sikker 2-0-sejr i de sidste syv minutter og dermed favoritværdigheden til det danske mesterskab.

Per Frimann, der er ekspert på TV3 Sport, kommenterede fredagens drama, og her fik han nævnt, at han næsten aldrig har set noget lignende i Superligaens historie. Da BT fanger ham lørdag, er han kommet i tanke om et par andre store øjeblikke, som matcher det, han lige har oplevet.

»Der var noget over denne afslutning, der rammer det niveau, vi ramte dengang, da Mads Jørgensen og Hjalte Bo Nørregaard afgjorde guldet med hensyn til dramaet. Det er 13 år uden, og alt det, Brøndby egentlig har præsteret i denne Superliga-sæson, bliver smidt væk inden for få minutter. Vi sidder og kommenterer det i minutterne, inden det går galt for Brøndby. Vi siger, det er lige nu. Det bliver afgjort lige nu. Forskellen på kæmpe succes og skuffelse,« fortæller Per Frimann.

Ekspertkollega hos Eurosport Mikkel Bischoff var oppe at køre over oplevelsen, selvom han egentligt troede, at kampen var afgjort, og Brøndby var på cruise control mod sejr og mesterskab. Det ændrede sig med det første af Kjartan Finnbogasons to sene mål.

»Det er der, usikkerheden kommer. Jeg synes ikke rigtigt, der var det store tilløb inden. Jeg tror egentligt, Brøndby følte, de havde tingene under kontrol helt op til Horsens-scoringen, og først derefter tænkte, at de godt kunne gå galt. Det blev så også kostbart, for de træffede nogle dårlige beslutninger, når de havde bolden oppe på modstanderens bane,« mener Bischoff.

Efter er fremragende periode må Brøndby og deres fans dog erkende, at FC Midtjylland nu er favoritter til titlen. Det kræver en sejr på hjemmebane mod AC Horsens, og det tror begge eksperter ligeledes på.

»Lad os nu se, hvordan det hele slutter. Jeg tror dog på FCM nu. Det må det blive. De har hjemmebane mod Horsens, de har selvtillid og er inde i et flow,« siger Frimann, der bakkes op af Bischoff.

»De har haft en evne gennem næsten hele foråret, at i mange af de lige kampe trækker de det længste strå. Det er nærmest kun kampene mod Brøndby før deres sejr mod dem, at de ikke har haft marginalerne på deres side.«

Eurosport-eksperten pointerer, at Brøndby nok må sælge tre-fire spillere, hvis mesterskabet glipper. Dermed kan det blive en udfordring for Brøndby at følge op på en flot sæson, men Mikkel Bischoff tror på, at det godt kan lade sig gøre.

»De har holdt på spillerne i modsætning til Midtjylland, der solgte et par af deres bedste spillere i vinter. Her valgte Brøndby at holde på dem, selvom de nok også kunne have solgt en to-tre stykker. Hvis de så ikke vinder mesterskabet, bliver de nødt til at sælge en tre-fire stykker, og så må vi se, om Zorniger er lige så dygtig. Vi må også sige, at Brøndby næsten mistede en hel midtbane for et-to år siden, og den er blevet erstattet og er mindst lige så god i dag. Så mon ikke, de kan finde noget på nogenlunde samme hylde,« mener Bischoff.

Per Frimann tror på, at Brøndby er kommet for at blive, men udfordringen bliver, at der er flere bejlere om buddet i næste sæson. Formentligt tre - hvis ikke flere.

»Jeg tror, at Brøndby er kommet så meget i bevægelse, at det holder i flere år. Alexander Zorniger må ikke forsvinde. Det er det værste, der kan ske. Deres udfordring er, at nogle af modstanderne har fundet en måde at knække dem på, men jeg tror vi får et dejligt topfelt i næste sæson med fem hold. FCK og FCM vil være der, og det vil Brøndby også, ligesom Nordsjælland altid gør det godt på hjemmebanen og får resultater. Og så har jeg på fornemmelsen, at AGF kan blande sig deroppe. David Nielsen har skabt en stabilitet, som jeg tror på,« siger Per Frimann.