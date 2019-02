Alexander Zorniger er færdig i Brøndby. Den tyske træner fik overrakt fyresedlen mandag morgen, og ved frokosttid sagde han så et kort farvel og tak på et velbesøgt pressemøde, hvor han var flankeret af sportsdirektør Ebbe Sand.

Herefter forlod han lokalet og satte punktum for godt to et halvt års arbejde i Brøndby.

Og alt imens den kasserede tysker så fandt sin bil for at styre den ud af parkeringspladsen foran Brøndby Stadion for sidste gang, måtte Ebbe Sand forklare de mange fremmødte journalister, hvorfor klubben så sig nødsaget til at smide en fyreseddel efter den kontante tysker - blot to kampe inde i forårssæsonen.

»Det er jo ikke en beslutning, man træffer på grund af to kampe. Så kan man sige; 'okay, det er de to kampe, som gør, at beslutningen bliver truffet lige i dag'. Men er jo ikke sådan, at vi har spillet fremragende og så på grund af to kampe fyrer træneren. Det er jo et udtryk for, at vi ikke føler, vi får det optimale ud af det potentiale, der er i spillertruppen. De sportslige resultater er simpelthen udeblevet. Vi har fået for få point i forhold til de kvaliteter, vi har i truppen,« siger Ebbe Sand.

Er I gået ind til forårssæsonen og har tænkt, at Zorniger var manden, der kunne vende det?

»Ja. En træner er ikke her, hvis vi ikke tror på ham. Nu har vi truffet en beslutning, som jeg mener er den rigtige i forhold til at kigge fremad og i forhold til at skabe resultater.«

Hvilke overvejelser har I haft i forhold til at skifte ud (på trænerposten, red.) i vinterpausen, hvor der er mulighed for at sætte sit præg på spillestilen?

»Det vil jeg ikke komme nærmere ind på, hvilke overvejelser, der er gjort der. Vi har selvfølgelig troet, at med en god start og gode resultater, jamen, så kunne vi få vendt den lidt mere negative stime. Vi sluttede (i efteråret, red.) med fire sejre, og taber så (i den sidste kamp, red.) til Vendsyssel, men der var jo en lang periode i efteråret (hvor resultaterne svigtede, red.), så vi håbede selvfølgelig på en god opstart, og så kom vi på sporet igen. Men det må jeg sige… Det har vi ikke kunnet se i kampene. Udover, at vi har lukket mange mål ind, så må jeg sige, at vores udtryk ikke har set godt ud.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hvor meget har Jan Bech været inde over fyringen?

»Jamen, altså, det er mit ansvar omkring det sportslige. Det er det, jeg er ansat til. Det er klart, det er ikke en beslutning, jeg kan træffe alene. Så der er flere, der er inde over så stor en beslutning, som det er at fyre træneren.«

Har der været andre end Jan Bech og dig inde over beslutningen?

»Jeg vil ikke til at sige, hvem der er inde over hvilke beslutninger her, men det er klart, at en beslutning som den her, det er ikke en, jeg bare står op til, uden der er andre, der er involveret i det.«

Hvordan har spillerne taget fyringen?

»Stemningen er jo altid trykket. Mange har haft ’Alex’ i lang tid. Når en træner bliver fyret, vil der altid være en tung stemning. Og i morgen kigger vi fremad igen. Det er topprofessionelle fodboldspillere. Det er jo desværre sådan, den her verden er.«

Har der fra spillernes side været et ønske om at få en ny træner?

»Nej, det er ikke sådan, vi stiller spørgsmål til spillerne på den måde.«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Det kunne være, der er nogen, der har banket på din dør?

»Nej, det har de ikke gjort.«

Det er ingen hemmelighed, at Zorniger var en karismatisk herre, som havde en ret klar holdning til ret mange ting, og han har også været ude at kritisere Masterclass eksempelvis. Hvordan har din holdning været i forhold til den stil, han har kørt?

»I forhold til Masterclass; jeg har selvfølgelig taget mange snakke med ham. Overordnet set handler det selvfølgelig om kvalitet, og vi er enige på mange områder. Men Masterclass – det er sjældent, der går en spiller direkte fra U19 og ind på førsteholdet her i Brøndby. Så det er jo en proces. Men den er vi i fuld gang med. Også mens ’Alex’ var her. Første lille nåleøje, de skal slippe igennem, er, at de skal ind i truppen, og så er næste skridt, at vi gerne vil have dem til at spille mere. Og det handler om kvalitet, og de viser sig frem og arbejder hårdt, ærgerrigt og målrettet. Jeg synes, vi har spændende spillere på vej, men det tager selvfølgelig tid, før de vipper de etablerede spillere af pinden.«

Hvad med det aspekt med, at han har været så åbenmundet med at kritisere klubben og den måde, tingene har kørt på?

»Jamen det handler… Det handler… Det, der overordnet set er vigtigt, er, at vi har et fantastisk setup i Masterclass, og det skal vi selvfølgelig være gode til at få mere ud af, så vi får folk til at spille, og…«

Men det er jo ikke kun Masterclass, han har været ude efter. Han har også været ude efter andre ting. Den der stil, han kører, med at tale kritisk om klubbens gøren og laden?

»Jamen, man må sige, han har en meget kontant og meget direkte facon, og den kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil, men det er også det, der har bragt Brøndby tilbage på sporet i forhold til de der krævende lederegenskaber… Eller den krævende måde at tackle spillerne på. Jeg vil ikke til at komme nærmere ind i detaljer om, hvordan han er som leder, og hvad der er godt, og hvad der er skidt. Det her handler om, at de sportslige resultater er udeblevet.«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Går I efter, at den nye træner skal være en dansker eller en udlænding?

»For mig handler det om spillestil, og jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det nødvendigvis bliver en dansker. Men vi har selvfølgelig også fokus på, hvis det kan lade sig gøre – også i forhold til egne talenter. Men der er selvfølgelig også masser af trænere. Det er jo ikke kun danske trænere, der har det fokus. Så jeg kan ikke stå og sige noget her 100 procent,« siger Ebbe Sand, som samtidig fastslår, at der på onsdag vil blive præsenteret en midlertidig løsning på trænerposten for resten af sæsonen.

Når I ikke kommer med en langsigtet trænerløsning nu, er det så fordi, I ikke er i gang med at lede, eller er det fordi, den kandidat, I gerne vil have, ikke er til rådighed?

»Njarh… Det har jeg ingen kommentarer til. Det er selvfølgelig en proces. Og vi har nogle emner på sedlen.«

Har I været i kontakt med nogen?

»Nej, det har vi ikke.«

I har allerede Martin Retov (assistenttræner, red.), kunne han have nogle af de evner, I er på udkig efter?

»Jamen, generelt har vi dygtige trænere, men hvem der kommer til at tage over nu, det bliver meldt ud på onsdag. Men ja – der er spændende trænere og ledere omkring holdet. Så det ser fornuftige ud.«