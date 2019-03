Der var drøn på fra start til slut, da Brøndby spillede 3-3 mod AaB søndag.

Og dermed er spændingen inden sidste runde grundspillet i Superligaen fortsat intakt. Der kan nemlig blive vendt op og ned på tabellen endnu engang.

I sidste spillerunde af grundspillet skal Brøndby i aktion mod AC Horsens på udebane, og historien vil, at Brøndby før har smidt det hele på gulvet, når de har gæstet CASA Arena i en afgørene kamp.



Men Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, er ikke i tvivl om, at Brøndby nok skal få de point, der er nødvendige, mod Horsens.

»Vi er et bedre hold end Horsens,« slår han fast over for TV3 Sport efter opgøret mod AaB og tilføjer:

»Hvis vi leverer den samme indsats som i dag, og så selvfølgelig undgår at få de mål imod os, som vi gjorde (mod AaB, red.), så er jeg sikker på, vi får de point, der er nødvendige i Horsens.«

Brøndby indtager med 35 point fjerdepladsen i tabellen forud for sidste spillerunde.