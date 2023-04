Det har ikke været den sæson, som FCK og Andreas Cornelius håbede på.

Den danske landsholdsspiller har døjet med skader, og sådan én ser nu ud til at spolere resten af Superligaprofilens sæson.

FC København-angriberen er ude i de kommende uger og i værste fald resten af sæsonen. Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Cornelius har endnu ikke fundet netmaskerne i ni Superligakampe i denne sæson. I november scorede han to mål mod Thisted i pokalturneringen.

FCKs Andreas Cornelius før superligakampen mellem FC København og AaB i Parken søndag den 26. februar 2023.

Cornelius blev søndag skiftet ind i pausen af kampen mod AGF i Superligaen, men få minutter inde i anden halvleg udgik han med en skade.

FCK vidste ikke, hvor slem skaden var lige med det samme. Men opfølgende undersøgelser har konstateret en muskelskade.

FCK-træner Jacob Neestrup kommer i første omgang til at undvære Cornelius i onsdagens pokalsemifinale ude mod FC Nordsjælland.

– Det er selvfølgelig ærgerligt for FC København, at Andreas ikke kan bidrage, men mest af alt er det synd for ham selv.

– Han ved, at han er en vigtig spiller for vores hold, og derfor ønsker han at bidrage så meget som overhovedet muligt, siger Neestrup.

– Det har ikke været nemt for ham den seneste periode, og vi føler alle med ham og vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ham tilbage på banen i enten denne eller næste sæson, siger han.

I meget af sæsonen har FCK benyttet Hakon Haraldsson som frontangriber, og det kan blive tilfældet igen.

– Jeg ville rigtigt gerne have bidraget meget mere, end jeg har kunne gøre på grund af skader.

– Det er frustrerende og ærgerligt, at jeg ikke kan hjælpe klubben og holdet i de vigtige kampe, der venter, men jeg vil støtte drengene bedst muligt og arbejde mig tilbage, siger Cornelius.

FCK's første af to pokalsemifinaler mod FCN spilles onsdag klokken 18 i Farum.