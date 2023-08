Noget af det dårligste i mange år. Sådan lyder den hårde dom, som fældes over to af Superligaens dyreste angrebsnavne, Janni Serra og Cho Gue-Sung.

Udover at Serra og Cho denne sommer er landet i to af Superligaens største klubber, AGF og FC Midtjylland - med flotte cv'er - har de det tilfælles, at de viste deres værste sider frem i søndagens runde ved på hver sin elendige måde at brænde straffespark.

Derfor er både Serra og Cho nomineret til at være ugens skurk i Superligaen i B.T.-podcasten 'Transfervinduet - Ugens Rapport', hvor panelet var alt andet end imponeret over de to angribere,

»Han kunne være blevet helten. Men han banker den jo lige på Nicolai Larsen. Det er det dårligste straffespark, jeg har set i 10 år i Superligaen. Og så får han også chancen på returbolden, som han også brænder,« siger panelet om situationen, hvor Serra i overtiden brænder straffespark mod Silkeborg for AGF.

Janni Serra på vej på banen for AGF.

Efter dobbeltafbrænderen har tyskeren endnu ikke fået hul på mål-bylden i AGF-trøjen. Det har FCMs sydkoreanske landsholdsangriber til gengæld.

Med tre mål i sine første tre kampe har han vist sig at være en gevinst for midtjyderne. Men om han får genvalg som straffeskytte er nok tvivlsomt, efter at han leverede et besynderligt spark fra 11-meterpletten i 2-1-sejren over Vejle.

»Det er et af de mest episke straffespark, jeg har set,« siger panelet om Chos spark, som gik lige i Vejle-målmandens handsker, efter at sydkoreaneren havde taget et meget langsomt tilløb til bolden, som foregik i små step.

»Det ser måske sejt ud, tænker han. Men det går ikke i Superligaen. Løb nu bare hen til bolden og spark til den, makker,« lyder rådet fra 'Ugens Rapport'-panelet.

Cho Gue-Sung skal hjem og øve straffespark.

