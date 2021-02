Det er et par løntunge ben, der i øjeblikket er solidt plantet på FC Københavns udskiftningsbænk.

Andreas Bjelland har nemlig ikke spillet en Superliga-kamp siden opgøret mod FC Nordsjælland 4. oktober – som i øvrigt blev Ståle Solbakkens sidste i spidsen for københavnerklubben.

Og derfor er situationen for den 32-årige forsvarer da også noget nær uholdbar.

»Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, da jeg kom hjem i 2018. Men der er også hård konkurrence på min position – især når 'Boile' (Nicolai Boilesen, red.) også bliver brugt centralt. Der skal være kamp om pladserne i en klub som FCK, men det havde da været sjovere, hvis vi havde været med i flere turneringer,« siger Andreas Bjelland til B.T.

32-årige Andreas Bjelland har ikke fået mange minutter på banen de seneste måneder. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 32-årige Andreas Bjelland har ikke fået mange minutter på banen de seneste måneder. Foto: Liselotte Sabroe

Den nuværende situation gør, at klubben betaler én af Superligaens største lønninger til en spiller, der ikke ser skyggen af banen, men den problemstilling giver Bjelland dog ikke meget for.

»Det har vi snakket om flere gange, siden jeg kom hjem. Matematikken i, at jeg blev hentet gratis, er jo lidt anderledes, end hvis de havde brugt 25 millioner på at hente en spiller udefra. Det skal man lige huske at have med i ligningen,« forklarer han og tilføjer:

»Måske er jeg bare en bedre købmand og har taget lidt mere af kagen end de andre ved at gøre det på denne måde.«

Men ser det ikke lidt mærkeligt ud, at én af de absolut største lønninger enten sidder på bænken eller slet ikke er med i truppen?

»Sådan er gamet, og det tænker jeg ikke så meget over. Der vil altid være forskel og et hierarki i en klub. Det bruger jeg virkelig ikke tid på.«

Andreas Bjellands efterår blev primært ødelagt af skader, men når han endelig var klar, blev han ofte ikke udtaget til kamptruppen.

Og det er et mønster, der er ser ud til at være taget med ind i 2021, for til onsdagens udekamp mod AaB var han heller ikke at finde i truppen.

»Jeg håber, at jeg på et tidspunkt får en chance under Jess (Thorup, red.), men jeg ved også godt, at det nok ikke lige er mig, de regner med at tjene en masse millioner på ved et videresalg,« fortæller forsvarsspilleren.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han har dog ingen planer om at lægge sig ned lige foreløbig, lyder det videre:

»Jeg tager kampen op, for jeg føler, jeg kan bidrage med noget både på og uden for banen. Selvfølgelig mangler jeg kampform, men jeg har haft en god opstart i klubben, og jeg føler mig i god fysisk form.«

Overvejede du slet ikke at søge væk fra FCK i transfervinduet, der netop er lukket i?

»Nej, ikke lige nu. Det er for tidligt. Jeg vil stadig gerne bevise, at jeg kan være med her, for det føler jeg, at jeg kan. Jeg er glad for at være her, og som det ser ud lige nu, er jeg en del af projektet.«

Men var der interesse for dig fra andre klubber i januar?

»Ikke hvad jeg ved af. Det show styrer min agent.«

Andreas Bjelland har stadig ikke formået at starte inde for FC København i Superligaen, mens Jess Thorup har haft styrepinen.

Den mulighed ser dog ud til at være blevet lidt større, når FCK i weekenden skal på besøg i Horsens. Her er Victor Nelsson nemlig karantæneramt efter at have pådraget sig et gult kort mod AaB.

En kamp, som FCK i øvrigt vandt med 3-2 efter at have været bagud 0-2 ved pausen.