AaB-spillerne er stadig berørte.

»Jeg tror, at alle fik et chok. Vi er skide kede af det, for det var en frygtelig besked,« siger assistent-træner Lasse Stensgaard.

Han står søndag med det fulde ansvar til Superligakampen mod Sønderjyske, efter at en tragisk besked for to dage siden ramte klubben.

Det var i fredags, at det pludselig blev meldt ud, at cheftræner Jacob Friis' treårige datter havde fået konstateret leukæmi. Familien er derfor blevet indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby for at begynde behandlingen, og derfor er Jacob Friis ikke med i søndagens kamp.

Lasse Stensgaard fortæller til Nordjyske, hvordan truppen har tacklet situationen.

»Heldigvis har vi et taknemmeligt erhverv. Alt glider lidt i baggrunden, når man først kommer herud på banen. Man kan på en eller anden måde få det arbejdet ud af kroppen, og jeg kunne forestille mig, at det var anderledes, hvis man sad foran en computer hele dagen,« siger Lasse Stensgaard.

Han har forsøgt at få spillerne fokuseret på den kamp, der skal spilles. Men én ting er blevet gjort anderledes end i andre kampuger. I forberedelserne har modstanderen 'ikke fyldt en skid med det, der er sket.'

I AaB ved man ikke, hvornår Jacob Friis vender tilbage til sit job.

Jacob Friis er ikke med til søndagens kamp mod Sønderjyske. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Friis er ikke med til søndagens kamp mod Sønderjyske. Foto: Henning Bagger

»Jacob orienterede os om sin families situation torsdag. Siden har han været fraværende fra træningen, og hvornår han er tilbage, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige noget som helst om. Indtil videre er han væk fra vores kamp mod Sønderjyske på søndag,« har klubbens presse- og kommunikationschef, Brian Andersen, sagt.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm har på Twitter reageret, efter at beskeden om trænerens situation kom frem.

'Min tanker går til Jacob Friis og familien,' har Glen Riddersholm skrevet med hashtag-tilføjelsen 'Fodbold i den kontekst kun en biting'.

Sønderjyske-AaB spilles kl. 18 søndag. Du kan følge den live her hos B.T.