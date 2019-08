Sikke et mål!

Søndag gæstede Silkeborg Vestkysten, da Esbjerg tog imod dem i Superligaen.

Og et af kampens højdepunkter kom i anden halvleg, da Silkeborgs Shkodran Maholli diskede op med et drøn af et langskudsmål.

Du kan se scoringen øverst i artiklen.

Det var ellers hjemmeholdet, der kom bedst fra start med en tidlig scoring i første halvleg af Adrian Petre.

Petre scorede efter et lille kavrters tid, men herefter fulgte Silkeborg trop og udlignede kort før pausen på et mål af Ronnie Schwartz.

Efter 57 minutter så Maholli sit snit til at sparke fra distancen, og hvilket et af slagsen. Bolden havnede helt oppe i krogen, og Maholli kunne dermed bringe Silkeborg i front.

Adrian Petre udlignede til 2-2 for Esbjerg efter 77 minutter.